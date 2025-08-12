Karamellisierte Pflaumen mit Vanilleeis: ein Dessert-Traum

Manchmal muss es in der Küche eben auch beim Dessert schnell gehen. Hast du dir vorgenommen zum Essen einen Nachtisch zu servieren, aber keine Lust, dafür stundenlang in der Küche zu stehen, kommt unser Vorschlag genau richtig. Passend zur Pflaumenzeit zeigen wir dir, wie du aus Pflaumen, Keksen und Vanilleeis ein schnelles Dessert zubereiten kannst. Unsere karamellisierten Pflaumen mit Vanilleeis lässt garantiert niemand links liegen.

Unwiderstehlich lecker: karamellisierte Pflaumen mit Vanilleeis

Für die Zubereitung der karamellisierten Pflaumen mit Vanilleeis benötigst du gerade einmal sechs Zutaten, wobei die Pflaumen ganz klar die Stars unseres Desserts sind. Die wäschst und entsteinst sie. Danach teilst du sie in Viertel. Erhitze Butter in einer Pfanne und streue dann den Zucker hinein. Füge die Pflaumen hinzu und würze mit dem Zimt. Die Früchte müssen nun in der Pfanne für etwa sieben Minuten karamellisieren und weich werden. Rühre dabei gut um, sodass nichts anbrennen kann.

Sind die Pflaumen fertig, lässt du sie zunächst etwas abkühlen und verteilst sie auf Teller. Lege noch eine Kugel Vanilleeis dazu, streue zerbröselte Shortbreadkrümel darüber und serviere es sofort. Die Mischung aus den noch lauwarmen, süßen Früchten, dem kalten Eis und den knusprigen Keksen wird auch den letzten Dessertmuffel zu einem echten Fan machen. Zudem schmeckt der Nachtisch jetzt zur Pflaumenzeit besonders gut, da die Früchte reif und sehr geschmacksintensiv sind.

Möchtest du etwas anderes ausprobieren, dann kannst du das Dessert mit fast jeder anderen Frucht ebenfalls zubereiten. Probiere die Variante auch mal mit Pfirsichen, Äpfeln oder Aprikosen. Du kannst den Nachtisch zusätzlich noch mit gerösteten Nüssen oder Kräutern wie Minze oder Zitronenmelisse toppen.

