Diese Karottenrolle mit Frischkäsefüllung ist der Star auf jedem Oster-Büfett

Du liebst Karottenkuchen, findest ihn aber langsam ein bisschen zu süß? Dann wird dich diese herzhafte Variante vom Hocker hauen! Unsere Karotten-Frischkäse-Rolle ist fluffig, würzig und richtig raffiniert – wie die charmant-salzige Schwester der klassischen Rüblitorte. Statt Zuckerguss gibt’s cremigen Frischkäse mit Senf-Note und frischen Kräutern. Ein Bissen und du willst sie auf jeder Brunch-Tafel sehen!

Rezept für Karotten-Frischkäse-Rolle

Ostern rückt immer näher! Und damit auch der jährliche Osterbrunch mit den Liebsten. Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade und Co. schmecken natürlich lecker und damit kann man bestimmt nichts falsch machen. Viel schöner ist es jedoch, sich von der aktuellen Jahreszeit und saisonalen Zutaten bei der Zubereitung verschiedener Speisen inspirieren zu lassen. Daher tischen wir bei Leckerschmecker an Ostern nicht irgendwas auf. Es muss etwa Besonderes her – wie diese Karotten-Frischkäse-Rolle. Die trifft bestimmt auch den Geschmack des Osterhasen.

Die Zubereitung ist auch gar nicht so schwer. Für den Teig raspelst du Karotten fein, gibst sie in ein Küchentuch und presst erst mal alle überschüssige Flüssigkeit aus ihnen. Als Nächstes trennst du die Eier und schlägst das Eiweiß steif. Die Eigelbe vermischst du mit Reibekäse, Mehl, Butter, Gewürzen und den Karotten zu einer Masse. Im Anschluss hebst du den Eischnee unter. Danach kannst du den Teig auf einem Backblech verteilen und ihn rund 20 Minuten im Ofen backen.

Für die Frischkäsefüllung rührst du in der Zwischenzeit Frischkäse mit Senf und Gewürzen sowie gehacktem Schnittlauch und frischer Petersilie zusammen. Sobald der Teig fertig gebacken und abgekühlt ist, verteilst du die Frischkäse-Mischung darauf und rollst das Ganze vorsichtig von der langen Seite her auf. Fertig ist die Karotten-Frischkäse-Rolle!

So lecker die Kombi aus Frischkäse, Senf und frischen Kräutern auch ist – du kannst hier nach Lust und Laune kreativ werden! Wie wär’s zum Beispiel mit Frischkäse und getrockneten Tomaten? Klein gehackt und mit etwas Basilikum vermischt, bekommt die Rolle so mediterranes Flair. Auch die Kombination aus Meerrettich und Apfel passt wundervoll zu den Karotten. Und für mehr Würze verwende Ziegenfrischkäse. Lass es dir schmecken!

Karotten-Frischkäse-Rolle Olivia 3.93 ( 105 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 750 g Karotten

5 Eier

Salz und Pfeffer nach Geschmack

80 g geriebener Käse nach Wahl

50 g Mehl

30 g Butter

1/2 TL Paprikapulver edelsüß Für die Füllung: 300 g Frischkäse

1 EL Senf

1/2 Bund frische Petersilie

1/2 Bund frischer Schnittlauch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Knoblauchpulver Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schäle die Karotten und reibe sie mit Hilfe einer Küchenreibe fein. Drücke sie anschließend mit den Händen oder in einem sauberen Küchentuch etwas aus, damit sie nicht zu feucht sind.

Trenne die Eier. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und stelle es beiseite.

Verrühre das Eigelb mit dem geriebenem Käse, dem Mehl, der Butter, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Gib die geriebenen Karotten dazu und verrühre alles gründlich. Hebe anschließend den Eischnee vorsichtig unter die Masse.

Verteile die Masse gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech 🛒 und streiche sie glatt. Backe den Teig für etwa 20-25 Minuten, bis er leicht goldbraun ist. Lass ihn anschließend abkühlen und stürze ihn auf ein frisches Backpapier. Ziehe das alte vorsichtig ab.

Verrühre für die Füllung Frischkäse mit Senf. Wasche die Kräuter, hacke sie fein und rühre sie unter die Creme. Schmecke die Füllung mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver ab.

Verteile die Frischkäsefüllung gleichmäßig auf dem Teig und rolle ihn vorsichtig von der langen Seite her auf. Stelle die Rolle für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank, damit sie sich besser schneiden lässt.

Schneide die Karotten-Frischkäse-Rolle in Scheiben und serviere sie.

