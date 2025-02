Karottengrün-Pesto: Deine Nudeln werden es lieben

Kaufst du dir auch Karotten im Bund und machst schon im Supermarkt das Grün ab, um es gleich vor Ort zu entsorgen? Das ist schade, denn daraus lässt sich noch etwas leckeres zubereiten. Aus einer Handvoll Zutaten verwandelst du das Karottengrün in eine schnelle Pastasoße. Neugierig? Dann bereite mit unserem Rezept ein Karottengrün-Pesto zu.

Probiere unser Zero-Waste-Karottengrün-Pesto aus einer Handvoll Zutaten

Wenn du Kaninchen zu Hause hast, dann freuen sie sich bestimmt, wenn du ihnen frisches Karottengrün vom Einkauf mitbringst. Hast du keine tierischen Mitbewohner, landet das Grün dann normalerweise im Biomüll? Das muss nicht sein, denn ab heute kannst du mit unserem Rezept daraus einfach ein Karottengrün-Pesto zubereiten. So sparst du nicht nur Geld, sondern hilfst auch dabei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Klingt toll, oder?

Was viele nicht wissen: Der grüne Strauß Blätter an deinem Karottenbund ist ebenfalls essbar und schmeckt sogar noch viel intensiver als die Möhren selbst. Warum sollte man das also wegwerfen? Das dachte sich auch unsere Köchin Adrianna und bereitet aus dem Grün kurzerhand ein schmackhaftes Pesto zu, das unter anderem Nudeln als Soße dient, einen leckeren Dip abgibt oder als tolle Basis für Pizzen geeignet ist.

Für das Pesto brauchst du nur das Grün von deinem Karottenbund, etwas Olivenöl, Knoblauch, Sonnenblumenkerne sowie Salz und Pfeffer. Alles, was du tun musst, ist die Zutaten in einen Mixer zu geben und gründlich durchzupürieren, bis eine cremige, glatte Masse entsteht. Fülle dein Pesto in ein Glas und bewahre es im Kühlschrank auf. Luftdicht verschlossen und kühl gelagert hält es sich zwei bis drei Tage. Tipp: Wenn du das Pesto zusätzlich mit einer Schicht Olivenöl bedeckst, bleibt es im Kühlschrank sogar bis zu zwei Wochen frisch.

Mit einem Karottengrün-Pesto schlägst du also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Du rettest wertvolle Lebensmittel vor der Tonne und hast gleich einen Teil für dein Mittagessen am nächsten Tag vorbereitet. Wenn dein Magen knurrt, musst du nur noch Nudeln kochen und die Soße aus dem Kühlschrank holen.

Und falls du noch ein paar Argumente brauchst, warum du aus dem Grün der Karotten ein Pesto machen solltest: Das würzig schmeckende Kraut ist reich an Vitaminen A, C und K. Außerdem enthalt es Kalium und Folsäure. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass keine Schadstoffe in dem Grün stecken, verwende einfach nur das von Bio-Karotten. Das ist ungespritzt.

Für Lebensmittelretter haben wir bei Leckerschmecker noch mehr Zero-Waste-Rezepte für dich. Probiere auch mal Chips aus Kartoffelschalen, mache Croûtons aus altbackenem Brot oder ein Pesto aus Radieschenblättern.