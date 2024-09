Kartoffel-Blätterteig-Tarte: knusprig und lecker

Diese Kartoffel-Blätterteig-Tarte ist raffiniert und einfach zugleich. Sie besteht aus Blätterteig, Kartoffeln, etwas geriebenem Käse, Schmand und Gewürzen und eignet sich perfekt als herzhaftes Abendessen.

So einfach bereitest du eine Kartoffel-Blätterteig-Tarte zu

Am Ende eines langen Tages freut man sich einfach auf ein gutes Abendessen. Allzu lange sollte die Zubereitung aber bitte nicht dauern. Wie wäre es dann mit einer Kartoffel-Blätterteig-Tarte? Die steht inklusive Backzeit in 50 Minuten auf dem Tisch.

Für unsere Tarte verwenden wir fertigen Blätterteig aus dem Supermarkt. So sparst du dir die aufwendige Zubereitung eines Mürbeteigs, musst auf den knusprigen Effekt aber trotzdem nicht verzichten. Drücke den Teig einfach in eine gefettete Tarteform und verteile dünn geschnittene Kartoffelscheiben fächerförmig darauf. Damit der Teig gleichmäßig bäckt, stichst du ihn vor dem Belegen einige Male mit einer Gabel ein.

Aus Schmand, Olivenöl, Muskatnuss, Salt, Pfeffer, Knoblauch und Thymian rührst du eine Soße an, die du über den Kartoffelscheiben verteilst. Jetzt streust du noch Käse darüber und schiebst die Kartoffel-Blätterteig-Tarte zum Backen in den Ofen.

Die Kartoffel-Blätterteig-Tarte punktet nicht nur mit ihrer einfachen Zubereitung und dem leckeren Geschmack, auch in Sachen Vielseitigkeit kann sie auf ganz Linie überzeugen. Bleibt etwas übrig, dann schmeckt die Tarte am nächsten Tag auch kalt. Als Mittagessen fürs Büro eignet sie sich ebenfalls. Außerdem kannst du das Rezept ganz nach deinem Geschmack anpassen und weitere Lieblingszutaten hinzufügen. Probiere die Tarte zum Beispiel mit Speckwürfeln, die du zuvor in der Pfanne knusprig angebraten hast. Zwiebeln kannst du ebenso gut hinzufügen wie Zucchini oder Rote Bete.

