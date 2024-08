So lecker schmeckt ein Kartoffel-Bohnen-Püree mit Gouda

Unser Rezept für Kartoffel-Bohnen-Püree mit Gouda vereint drei absolute Lieblinge: Erdäpfel, Bohnen und Käse. Wenn das mal nicht gut klingt! Die Kombi als Stampf mag zunächst ungewöhnlich klingen, aber wir empfehlen dir, der Beilage trotzdem eine Chance zu geben. Du wirst es nicht bereuen, versprochen!

Unbedingt nachkochen: Kartoffel-Bohnen-Püree mit Gouda

Kartoffelpüree gehört wohl zu den beliebtesten Beilagen, die man aus den Knollen zaubern kann. Wir selbst entdecken immer wieder neue Zubereitungsweisen und kombinieren gern mal Zutaten, die auf den ersten Blick für diese Art von Gericht vielleicht nicht zusammenpassen. Aber oft lohnt es sich, neue Wege zu gehen, auch in der Küche. Wie wäre es also mal mit einem Kartoffel-Bohnen-Püree mit Gouda?

Die Zubereitung unterscheidet sich nicht sehr von der eines herkömmlichen Kartoffelpürees. Es kommen lediglich einige Zutaten hinzu. Starte mit dem Schälen der Kartoffeln, schneide sie klein und koche sie in Wasser gar. Nutze die Zeit, um direkt mit den Bohnen weiterzumachen. Wasche und putze sie, schneide sie klein und gib sie die restlichen fünf Minuten mit zu den Kartoffeln in den Topf. Pelle derweil Schalotten und brate sie in Öl an. Sie verleihen dem Kartoffel-Bohnen-Püree mit Gouda später noch mehr Aroma.

Sind die Kartoffeln und die Bohnen schön weich, kannst du sie abgießen. Nimm einige Bohnen aus dem Topf heraus, um damit vor dem Servieren das Püree zu garnieren. Den restlichen Topfinhalt kannst du nun zerstampfen. Gib etwas Öl dazu, rühre den Käse ein, bis er schmilzt, und hebe die Zwiebelstücke unter. Jetzt nochmal abschmecken und dann servieren. Na, wie schmeckt es dir?

Wir empfehlen dir gern weitere Zubereitungsarten des Beilagenklassikers: Du solltest beispielsweise unbedingt auch unser Kartoffelpüree mit Kräuterpesto und unser Blumenkohl-Kartoffelpüree nachkochen. Oder wie wäre es mit einem gebackenen Kartoffelpüree? Eines ist leckerer als das andere!