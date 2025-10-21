Auflauf ohne Arbeit: Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen

Köstlich, so ein Auflauf! Vor allem dieses Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen. Die Kartoffeln müssen nicht erst in einen Topf wandern, sondern landen direkt in der Auflaufform und im Ofen. Damit sparst du dir einen Arbeitsschritt, und länger dauert die Zubereitung auch nicht. Nach wenigen Handgriffen ist deine Arbeit bereits getan. Also, worauf wartest du noch?

Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen

Nach einem langen Tag haben die wenigsten von uns Lust, noch lange in der Küche zu stehen oder komplizierten Rezepten zu folgen. Da kommen Gerichte wie unser Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen gerade richtig. Oftmals muss man die Kartoffeln für einen Auflauf vorher in einem Kochtopf vorgaren, damit es im Ofen anschließend schneller geht. Aber in Summe ist die Zeitersparnis sehr gering, wodurch man sich den zusätzlichen Arbeitsschritt gern sparen kann. Noch ein Vorteil: Die Menge an Abwasch verringert sich ebenfalls.

Für unser Kartoffel-Brokkoli-Gratin ohne Vorkochen brauchst du nicht viele Zutaten, kannst die Einkaufsliste, die wir dir hier geben, aber gern anpassen und erweitern. Wer möchte, fügt beispielsweise noch Speck oder Schinken – gern auch Veggie – dazu. Auch weitere Gemüsesorten wie Blumenkohl oder Kohlrabi passen sehr gut ins Gratin.

Gut zu wissen: Kann man keimende Kartoffeln noch essen oder sollte man sie lieber entsorgen? In unserem Leckerwissen widmen wir uns dieser und weiteren Fragen aus der Küche.

Ohne Käsekruste geht’s natürlich nicht. Entweder entscheidest du dich auch hier für eine vegane Version oder du suchst dir einen Käse mit kräftigem Geschmack, zum Beispiel einen Bergkäse, aus.

Verschönere deine Dinnertafel mit einer selbst gebastelten Öllampe aus alten Glühbirnen. Die zaubert stimmungsvolles Licht und versprüht pure Gemütlichkeit.

