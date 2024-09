Kartoffel-Gulasch: Schmorgericht für kalte Herbsttage

Gulasch gehört wohl zu den bekanntesten Gerichten der ungarischen Küche. Neben dem klassischen Rezept gibt es viele weitere Varianten, Gulasch zuzubereiten. Wie dieses vegetarische Kartoffel-Gulasch, das dem Original auch ohne Fleisch in nichts nachsteht. Für die Zubereitung brauchst du nur einen Topf. Perfekt für alle, die nach dem Kochen nicht gern abwaschen.

Kartoffel-Gulasch: wärmt von innen

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, gibt es nichts Besseres als deftige Schmorgerichte zum Mittag- oder Abendessen. Diese enthalten viele aromatische Gewürze und wärmen angenehm von innen. Viele Schmorgerichte werden mit kräftig angebratenem Fleisch zubereitet, da sie durch die Röstaromen ihren charakteristischen Geschmack erhalten. Ein vegetarischen Kartoffel-Gulasch braucht sich aber keineswegs hinter der Variante mit Fleisch zu verstecken. Für Röstaroma sorgen hier einfach die Zwiebeln und der Knoblauch. Die lässt du im Topf anbraten, bis sie braun werden und die typischen Röstaromen entwickeln.

Das Kartoffel-Gulasch schmeckt nicht nur würzig, es ist auch ein wandelbares Gericht, bei dem du Reste gut verwerten kannst. Hast du zum Beispiel noch eine Paprika zu Hause im Gemüsefach liegen, kannst du sie in Streifen geschnitten mit in das Gulasch geben. Auch Champignons, Möhren oder Tomaten passen gut dazu. Wer es gern scharf mag, gibt zum Kochen eine kleine Chilischote mit in den Topf und verleiht dem Gericht auf die Weise einen zusätzlichen Schärfe-Kick. Genießen kannst du das Kartoffel-Gulasch übrigens pur oder mit einer Scheibe deines Lieblingsbrotes dazu. Mit dem Brot lässt sich auch der Soßenrest auf dem Teller wunderbar auftunken.

Nicht nur Gulasch gehört in all seinen Varianten zu den Schmorgerichten. Möchtest du weitere Rezepte ausprobieren, können wir dir den französischen Klassiker Coq au Vin ans Herz legen. Orientalisch wird es mit einem Ausflug in die marokkanische Küche und einem Schmorgericht mit Lamm, Gemüse und Eiern. Traditionell wird das Rezept in einer Tajine zubereitet, es gelingt aber auch in einem Topf. Ein Gulasch komplett frei von tierischen Zutaten bekommst du mit diesem Jackfruit-Gulasch. Viel Spaß beim Nachkochen.