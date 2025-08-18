Gönn dir diese rustikale Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse

Endlich Feierabend und damit Zeit fürs Kochen. Doch manchmal kommt es anders als geplant. Zwischen all dem Alltagsstress bleibt da manchmal nicht genug Zeit für, um aufwendige Menüs zu zaubern. Gut, dass es auch unkomplizierte Gerichte gibt, die schnell gemacht sind und zudem großartig schmecken. In genau solchen Momenten ist es Zeit für eine Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse.

Rezept für Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse: deftiger Genuss

Du suchst nach einer Idee für ein schnelles Abendessen? Dann besorge dir die Zutaten für die Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse. Neben Kartoffeln, gemischtem Hack und geriebenem Käse als Grundzutaten brauchst du Zwiebel, Knoblauch, Crème fraîche und paar Gewürze aus deinem Vorratsschrank.

Lege los, indem du die Kartoffeln schälst und in Würfel schneidest. Die brätst du in einer großen Pfanne 🛒 mit Öl an, bis sie leicht Farbe annehmen. Dann fügst du gehackte Zwiebel und Knoblauch hinzu und dünstest beides kurz mit an. Anschließend kommt das Hackfleisch hinzu. Das brätst du an, bis es krümelig und goldbraun ist. Würze die Kartoffel-Hack-Mischung mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Rühre noch die Crème fraîche unter und lasse alles einige Minuten köcheln, damit die Soße eindicken kann. Streue zum Schluss den Käse in die Pfanne und lasse ihn zugedeckt schmelzen. Dann kannst du auch schon servieren. Übrigens, für welchen Käse du dich entscheidest, bleibt deinem Geschmack überlassen. Gouda oder Emmentaler passen ebenso gut wie geriebener Mozzarella oder Parmesan.

Und noch ein Tipp: Die Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne ist ideal, um noch vorhandene Reste zu verarbeiten. Solltest du also noch eine angefangene Paprika, Zucchini, Möhren oder Tomaten im Kühlschrank haben, die weg müssen, kannst du sie einfach kleinschnibbeln und mit unter die Kartoffeln und das Hack mischen. Mit Gewürzen kannst du ebenfalls experimentieren. Wer eine Kräuternote bevorzugt, kann zum Beispiel Majoran, Schnittlauch oder Thymian untermischen. wer es eher scharf mag, gibt beim Brutzeln eine Chilischote hinzu.

Kartoffelpfannen sind eine schnell zubereitete und leckere Mahlzeit. Und die gibt es zum Glück in unterschiedlichen Varianten. Probiere auch diese mediterrane Variante und lass dir eine korsische Kartoffelpfanne mit Feta und Tomaten schmecken. Eine Kartoffelpfanne mit Fleischbällchen ist ebenfalls lecker. Keine Lust auf ein Pfannengericht? Dann ist dieser mexikanische Kartoffel-Hack-Auflauf genau richtig.

Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse Judith 3.89 ( 464 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Pflanzenöl

500 g gemischtes Hackfleisch

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

200 ml Crème fraîche

150 g geriebener Käse

frische Petersilie optional Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab. Hacke beides klein.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Kartoffelwürfel darin 10 Minuten leicht braun an. Füge Zwiebeln sowie Knoblauch hinzu und brate beides kurz mit an.

Gib das Hackfleisch mit in die Pfanne. Brate es mit an, bis es krümelig und leicht braun ist. Würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Rühre Crème fraîche unter, reduziere die Hitze und lass alles für ein paar Minuten köcheln, bis die Soße etwas eingedickt ist.

Streue den Käse über die Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne und lass ihn abgedeckt bei niedriger Temperatur schmelzen. Serviere die Pfanne anschließend mit gehackter Petersilie.

