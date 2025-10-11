Für Fans deftiger Pfannengerichte

Der Herbst bringt uns nicht nur buntes Laub, sondern auch den Appetit auf deftige Wohlfühlküche zurück. Und da dürfen Kürbisse auf keinen Fall fehlen. Gibst du noch Kartoffeln und Sahne dazu, hast du im Handumdrehen eine cremige Kartoffel-Kürbis-Pfanne zubereitet, die satt und glücklich macht.

Rezept für Kartoffel-Kürbis-Pfanne

Die einfachen Rezepte sind oft die Besten. Dazu gehört ganz klar auch diese cremige Kartoffel-Kürbis-Pfanne, die du sowohl als Hauptgericht als auch als Beilage genießen kannst und für die du zwei Lieblingszutaten des Herbstes einfach miteinander kombinierst: Hokkaido-Kürbis und Kartoffeln.

Hokkaido ist in der kalten Jahreszeit ein gern gesehener Gast auf dem Teller. Nicht nur, weil der Kürbis mit seiner leuchtend-orangenen Farbe einen Farbtupfer ins tägliche Grau bringt, sondern auch wegen seines milden, leicht nussigen Aromas und seiner einfachen Zubereitung. Den Hokkaido musst du nämlich nicht schälen, sondern kannst die Schale einfach mitessen. Entferne nur die Kerne und verarbeite den Kürbis danach weiter.

Tipp: Die Kerne des Hokkaido-Kürbisses müssen nicht zwangsläufig im Bio-Müll landen. Auch sie sind essbar und können zum Beispiel geröstet und dann als Topping für Suppen und Salate verwendet werden.

Für die Pfanne schneidest du den Kürbis und die Kartoffeln in mundgerechte Würfel und brätst sie zusammen mit Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne an. Das Ganze löschst du dann mit Brühe und Sahne ab und lässt alles zugedeckt köcheln, bis das Gemüse weich ist. Schmecke die Kartoffel-Kürbis-Pfanne ab und rühre geriebenen Parmesan unter. Ist dieser geschmolzen, kannst du die Pfanne auf Teller verteilen und mit Petersilie bestreut, servieren.

Kürbis und Kartoffeln passen nicht nur bei dieser Kartoffel-Kürbis-Pfanne perfekt zusammen. Probiere diese Kombi auch mal in diesem Kürbis-Kartoffel-Auflauf oder einer Kürbis-Kartoffelsuppe. Lass dir auch mal ein herbstliches Ofengemüse mit Feta, Kürbis und Kartoffeln schmecken. Und für die passende gemütliche Stimmung sorgt dieses Besenheide-Teelicht von Geniale Tricks.

Kartoffel-Kürbis-Pfanne Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 700 g festkochende Kartoffeln

500 g Hokkaido-Kürbis

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Pflanzenöl

150 ml Gemüsebrühe

250 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

50 g geriebener Parmesan

2 EL frische Petersilie Zubereitung Schäle die Kartoffeln mit einem Sparschäler 🛒 und schneide sie in kleine Würfel. Entferne beim Kürbis die Kerne und schneide ihn ebenfalls in mundgerechte Stücke. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein. Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Gib die Kartoffeln und den Kürbis dazu und brate sie 5 Minuten unter Rühren an. Lösche mit der Gemüsebrühe und der Sahne ab. Verrühre alles gut miteinander, reduziere die Hitze und lass alles zugedeckt rund 20 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln, bis das Gemüse weich ist. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Rühre den geriebenen Parmesan unter, bis er schmilzt und die Soße cremig wird. Garniere die Kürbis-Kartoffelpfanne mit gehackter Petersilie und serviere sie sofort.

