Wärmendes Ofengericht: Kartoffel-Lauch-Gratin

Die Kartoffel ist ein wahres Allroundtalent in der Küche. Sie ist vielseitig und lässt sich mit vielen Zutaten kombinieren. So auch mit Lauch. Zusammen ergeben sie ein köstliches Kartoffel-Lauch-Gratin. Das bereiten wir heute zu.

Nur 15 Minuten Vorbereitung: Kartoffel-Lauch-Gratin

Suchst du noch nach einem schnellen Rezept für den Abend oder zum Mittag, könnte ein Kartoffel-Lauch-Gratin genau richtig sein. Das Ofengericht braucht nicht viel Vorbereitungszeit und nur wenige Zutaten. Neben Kartoffeln und Lauch solltest du Sahne, geriebenen Käse, ein paar Gewürze, Gemüsebrühe, saure Sahne und Eier zu Hause haben. Legen wir los.

Die meiste Arbeit machen für dieses Kartoffel-Lauch-Gratin wohl die Kartoffeln, die du schälen, waschen und anschließend in dünne Scheiben schneiden musst. Wasche auch den Lauch gründlich. Zwischen den Blättern kann sich viel Sand verstecken. Den möchtest du später nicht in deinem Essen haben. Ist das erledigt, schneidest du ihn in Ringe. Schichte nun Kartoffeln und Lauch abwechselnd in eine Form 🛒. Danach bereiten wir die Soße zu, in der das Gratin später gart.

Für die Soße vermischst du Eier, Gemüsebrühe, Knoblauch, Sahne, saure Sahne und Gewürze miteinander und gießt sie über die Kartoffeln und den Lauch. Danach streust du noch Käse darüber und ab mit dem Kartoffel-Lauch-Gratin in den Ofen.

Auflauf oder Gratin? Bist du dir auch unsicher, was was ist? In unserem Leckerwissen-Ratgeber erklären wir, wo die Unterschiede zwischen Auflauf und Gratin liegen.

Du isst gerne Kartoffeln und diese am allerliebsten in einem Auflauf? Dann kommen hier noch ein paar Ideen für leckere Aufläufe mit der tollen Knolle. Wie wäre es mit internationalem Genuss und einem indischen Kartoffel-Auflauf mit Joghurtsoße? Ein kulinarisches Highlight erwartet dich mit diesem Kartoffel-Hack-Auflauf. Besonders cremig wird es mit diesem Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf in Béchamelsoße. Welcher ist dein Favorit?

Kartoffel-Lauch-Gratin Judith 4.13 ( 32 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln

2 Stangen Lauch

Butter

2 Knoblauchzehen

2 Eier

300 ml Gemüsebrühe

100 ml Kochsahne

4 EL saure Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

100 g geriebener Emmentaler Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Schäle und wasche die Kartoffeln. Schneide sie in dünne Scheiben. Wasche den Lauch ebenfalls gründlich. Schneide ihn in etwa 1 cm breite Ringe.

Fette eine Auflaufform mit Butter ein. Schichte nun abwechselnd die Kartoffelscheiben und die Lauchringe in die Form.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Verquirle in einer Schale die Eier mit Gemüsebrühe, Sahne, saurer Sahne und Knoblauch. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab und gieße die Masse gleichmäßig über die Kartoffeln und den Lauch.

Streue zum Schluss den geriebenen Käse darüber und backe den Auflauf auf mittlerer Schiene etwa 50 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

