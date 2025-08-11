Diese rustikale Kartoffel-Pfifferling-Pfanne schmeckt allen!

Es ist August und damit steht auch der Spätsommer vor der Tür. Für die einen (mich) eine bittersüße Phase, in der die Lieblingszeit des Jahres noch einmal in allen Zügen genossen wird. Für die anderen ist der Spätsommer eine ausschließlich süße Zeit, denn der ersehnte Herbst steht vor der Tür. Unsere Kartoffel-Pfifferling-Pfanne hellt die Stimmung beider Lager auf. Das vegetarische Gericht schmeckt sommerlich leicht, erinnert jedoch an herbstliche Streifzüge durch den Wald mit einem Sammelkörbchen voller Pilze in der Hand.

Kartoffel-Pfifferling-Pfanne: gesunder Genuss

Die Kartoffel-Pfifferling-Pfanne schmeckt herrlich. Hier kommen die leckeren Pilze so richtig zur Geltung. Du kannst das Gericht wunderbar mit knusprig gebratenen Schinkenwürfeln ergänzen, Spiegeleier dazu braten oder die Pfanne mit etwas Kräuterquark als Hauptgang genießen. Doch auch als Beilage macht sie eine gute Figur, zum Beispiel zu einem Braten. Bei all dem Genuss kommt auch die Gesundheit nicht zu kurz. Denn dieses Gericht steckt voller Vitamine und ist ein wahrer Figurschmeichler.

Fett oder Kohlehydrate sind in Pfifferlingen kaum enthalten. Dafür eine beachtliche Menge Eisen, das für die Blutbildung wichtig ist. Auch die Mineralstoffe Kalium, Calcium, Magnesium und Zink sowie eine Reihe von Vitaminen sind in den tollen Pilzen enthalten. Kartoffeln sind ebenfalls kalorienarm und ausgesprochen gesund, auch wenn sich das Vorurteil hartnäckig hält, dass sie dick machen. Erwähnenswert sind hier zum Beispiel die darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, die einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben können.

Für die Kartoffel-Pfifferling-Pfanne kochst du zunächst die Kartoffeln, die du grob in mundgerechte Stücke zerteilt hast. In der Zwischenzeit putzt du die Pfifferlinge und brätst sie in einer Pfanne mit Butter. Nimm sie heraus und brate die gekochten Kartoffeln an, sodass sie eine schön goldbraune Farbe bekommen. Füge die Pilze zum Schluss hinzu und würze mit Salz und Pfeffer. Ein paar Frühlingszwiebeln dazu und fertig!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du kannst mit den beiden Grundzutaten auch einen wunderbaren Kartoffelauflauf mit Pfifferlingen zubereiten. Auch die korsische Kartoffelpfanne mit Feta und Tomaten schmeckt unwiderstehlich, genauso wie unsere berühmte Cowboypfanne mit Kartoffeln.