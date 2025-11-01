Dieser Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf mit Curry bringt dich durch die kalte Jahreszeit

Wenn du zu denjenigen gehörst, die Rosenkohl bislang eher skeptisch gegenüber standen, dann könnte dieser Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf mit Curry deine Meinung vielleicht ändern. Mit einer Fusion aus für die deutsche Küche typischem Gemüse und spannenden Gewürzen entsteht ein aromatischer Eintopf, der Rosenkohl in einem ganz neuen Licht strahlen lässt. Aber probier unbedingt selbst einmal.

Rezept für Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf mit Curry

Es ist ganz eindeutig Suppen- und Eintopfwetter. Ein kalter Wind, der einem unangenehm ins Gesicht weht, dazu Regen und kalte Temperaturen: Das verlangt geradezu nach etwas Deftigem, dass dich nach einem Gang vor die Tür wieder aufwärmt. Da könnte doch ein Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf mit Curry ganz gut passen. Rosenkohl und Curry, magst du dich vielleicht wundern? Aber keine Sorge, die Kombination ist äußerst aromatisch.

Durch die Zugabe von Kokosmilch, Kreuzkümmel, Currypulver, Kurkuma und Ingwer erhält der Eintopf eine besondere Note und sogt dafür, dass du gut durch die kalte Jahreszeit kommst. Daneben spielen Kartoffeln und Rosenkohl eine Hauptrolle – Fusionküche vom Feinsten also.

Die Zubereitung des Eintopfs ist alles andere als kompliziert. Zuerst schälst du die Kartoffeln und schneidest sie in Stücke. Vom Rosenkohl entfernst du die äußeren Blätter und halbierst die Röschen dann. Schäle Ingwer, Zwiebel und Knoblauch, hacke alles fein und dünste sie zusammen in einem Topf mit heißem Öl glasig an. Danach kommen die Gewürze hinzu. Die brätst du kurz mit an, bis sie anfangen zu duften. Fehlen noch die Kartoffeln und der Rosenkohl. Lösche mit Brühe sowie Kokosmilch ab und lass den Eintopf anschließend köcheln, bis das Gemüse weich ist. Dann noch abschmecken und servieren.

Mach dich bereit für die Suppenzeit und lege dir schon mal die besten Rezepte raus. Für ein wohliges Gefühl im Bauch sorgen zum Beispiel auch ein mediterraner Bohneneintopf, ein Gartengemüse-Eintopf oder ein Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen.

Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf mit Curry Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Kartoffeln überwiegend festkochend

400 g Rosenkohl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer ca. 2 cm

2 EL Rapsöl

1 EL Currypulver

1/2 TL Kurkuma online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

300 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in mundgerechte Stücke. Entferne die äußeren Blätter des Rosenkohls und halbiere die Röschen. Ziehe Zwiebel, und Knoblauch ab und hacke beides fein. Schäle den Ingwer dünn und schneide ihn in kleine Würfel. Erhitze das Öl in einem großen Topf. Gib Zwiebel, Knoblauch und Ingwer hinein und brate alles 2 bis 3 Minuten glasig an. Streue Currypulver, Kurkuma und Kreuzkümmel dazu und röste die Gewürze kurz mit, bis sie ihr Aroma entfalten. Gib die Kartoffeln und den Rosenkohl in den Topf. Schmore das Gemüse kurz mit an und lösche dann mit der Gemüsebrühe und der Kokosmilch ab. Lass den Eintopf bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln, bis das Gemüse weich ist. Rühre währenddessen gelegentlich um. Schmecke den Eintopf mit Salz und Pfeffer ab und streue vor dem Servieren gehackte Petersilie darüber. Notizen Für gemütliche Stunden im Herbst sorgt auch dieses hübsche Blumengesteckt in einer Papiertüte . Die Anleitung gibt es bei Geniale Tricks.

