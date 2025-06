Wir feiern die Spargelsaison mit einem Kartoffel-Spargelauflauf

Wir nähern uns dem Ende der Spargelzeit. Dennoch haben wir immer noch nicht genug von dem leckeren Stangengemüse. Aus unserer Leckerschmecker-Küche gibt es deshalb heute ein Rezept für einen Kartoffel-Spargelauflauf, der nicht nur unfassbar gut schmeckt, sondern auch fantastisch aussieht – perfekt, wenn du Gäste erwartest oder deine Familie überraschen willst.

Leckere Kombi: Kartoffel-Spargelauflauf

Spargel und Kartoffeln sind immer eine unschlagbare Kombi. Kommen dann noch Schinken und Lachs hinzu, kann im Prinzip nichts mehr schiefgehen. Das Ergebnis ist ein Gericht, das kaum leckerer sein könnte.

Wir schälen zuerst den Spargel. Dann schneiden wir die Stangen auf die gleiche Länge und umwickeln sie mit Schinken. Anschließend platzieren wir sie ringsum am Rand einer Springform. In die Mitte kommt der Lachs. In einem Topf bringen wir die abgeschnittenen Spargelstücke mit Sahne zum Kochen und pürieren sie danach. Jetzt hobeln wir noch Kartoffeln, geben sie unter die Spargel-Sahne-Mischung und kochen alles zusammen unter Rühren auf. Sobald es schön dich eingekocht ist, füllen wir es in die Springform. Nach einer Stunde im Ofen holen wir den Kartoffel-Spargelauflauf heraus und lassen ihn sich noch eine halbe Stunde setzen, bevor wir die Form abnehmen.

Das Ergebnis wird alle begeistern. Die feinen Aromen machen den Auflauf nicht nur ausgewogen, sondern auch richtig spannend. Dabei hält sich die Zutatenliste überschaubar, damit das Kochen entspannt bleibt. Probier den Kartoffel-Spargelauflauf einfach aus und entdecke selbst, warum er so beliebt ist. Oft sind es genau diese unkomplizierten Gerichte, die man immer wieder gern zubereitet.

Lust auf mehr Spargel-Ideen? Probiere ein cremiges Spargelrisotto, genieße knusprigen Parmesan-Spargel aus dem Ofen oder entdecke die herzhafte Spargel-Carbonara – perfekt für alle Gelegenheiten.

Kartoffel-Spargelauflauf Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 6 Kochutensilien (28 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 3 kg weißer Spargel geschält

400 g Serrano-Schinken

1 kg Lachs ohne Haut

100 g Kräuterbutter geschmolzen

600 ml Sahne

1 Prise Muskatnuß gerieben

Salz und Pfeffer

2,5 kg Kartoffeln vorwiegend festkochend, geschält Zubereitung Lege eine Springform mit Backpapier aus und heize den Ofen auf 160 °C Umluft vor.

Schneide die Spargelspitzen auf circa 10 cm Länge (je nach Höhe der Springform) und umwickle sie mit dem Schinken. Platziere sie dann ringsum aufrecht in der Springform.

Lege den Lachs eng aneinander in die Mitte der Form und bestreiche ihn mit Kräuterbutter.

Bringe die Sahne mit den Endstücken des Spargels zum Kochen und würze sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Püriere alles, sobald der Spargel schön weich ist.

Hobele die geschälten Kartoffeln dünn und gib sie zur Sahne. Bringe sie unter ständigem Rühren zum Kochen.

Fülle sie in die Springform, sobald sie richtig schön dick eingekocht ist.

Schiebe den Kartoffel-Spargelauflauf dann für 1 Stunde in den Ofen.

Lass ihn sich 30 Minuten setzen, bevor du die Form abnimmst. Notizen Damit der Kartoffel-Spargelauflauf schön stabil am Ende bleibt, kannst du noch 1,5 EL Kartoffelstärke in die kalte Sahne einrühren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.