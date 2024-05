Zuerst kommt die Spinatmischung an die Reihe: Zerlasse dafür die Butter in einer großen Pfanne und brate die Zwiebel darin an. Gib anschließend den Spinat hinzu, brate ihn etwas mit und würze dann mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zucker. Gieße die Sahne hinzu, während die Mischung weiterbrät, und lass alles zusammen köcheln, bis sich die Flüssigkeit reduziert hat. Verteile die Mischung dann in einer Auflaufform und streiche sie glatt.