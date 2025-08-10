Cremiger Kartoffel-Zucchini-Auflauf für die ganze Familie

Aufläufe schmecken gut, sind schnell gemacht und benötigen meist nur wenige Zutaten. Für die schnelle Feierabendküche sind sie daher bestens geeignet. Unser Kartoffel-Zucchini-Auflauf besteht aus nur zwei Hauptzutaten und macht auch in der Zubereitung kaum Aufwand. So geht’s.

Kartoffel-Zucchini-Auflauf ohne Vorkochen

Ein deftiger Auflauf ist perfektes Wohlfühlessen und schmeckt fast jedem. Unser Kartoffel-Zucchini-Auflauf vereint herzhafte Kartoffeln mit frischer Zucchini und einer knusprigen Käsehaube zu einer Mahlzeit, die satt macht und fix zubereitet ist.

Für den Auflauf schälst du zuerst die Kartoffeln und schneidest sie in dünne Scheiben. Die kommen später roh zusammen mit den ebenfalls in Scheiben geschnittenen Zucchini in eine Auflaufform und müssen für dieses Rezept nicht vorgekocht werden. Aus Zwiebel, Milch und Sahne kochst du eine Soße auf, die du über die Kartoffeln und Zucchini gießt. Den Abschluss bildet eine knusprige Haube aus Käse. Welche Sorte du wählst, bleibt deinem Geschmack überlassen. Besonders gut schmeckt der Auflauf aber mit einem würzig und geschmacksintensiven Käse.

Auflauf oder Gratin? In unserem Ratgeber erklären wir, worin die Unterschiede zwischen einem Auflauf und einem Gratin liegen.

Der Kartoffel-Zucchini-Auflauf überzeugt nicht nur geschmacklich, er ist auch das ideale Gericht, um Reste zu verarbeiten. Hast du Kartoffeln zu Hause, deren Schale schon etwas schrumpelig geworden ist? Dann kannst du diese Kartoffeln gut in unserem Auflauf verarbeiten. Das gilt auch für Zucchini. Jeder, der einen eigenen Garten mit Zucchini hat, weiß, dass man im Sommer mit Gemüse reich beschenkt wird und mit dem Essen kaum nachkommt. Geht dir das ähnlich und dir fehlen die Ideen, was du noch alles damit anstellen kannst, ist unser Rezept nur eine Möglichkeit, Zucchini zu verarbeiten.

