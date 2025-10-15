Kartoffelbällchen aus dem Airfryer: kleine, runde Leckerbissen

Mittlerweile sind Heißluftfritteusen aus den meisten Küchen nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie benötigen wenig oder gar kein Öl, können eine Vielzahl von Speisen zubereiten, sind einfach zu bedienen und benötigen oft weniger Zeit als der Backofen. Wir präsentierten dir heute eine einfache Leckerei aus der Heißluftfritteuse: knusprige Kartoffelbällchen.

Kartoffelbällchen – schnell gemacht im Airfryer

Um die Kartoffelbällchen aus dem Airfryer zuzubereiten, benötigst du Kartoffeln, ein Ei, Mehl, Petersilie und Gewürze deiner Wahl. Wir bereiten sie nur mit Pfeffer und Salz zu, aber du kannst auch Paprikapulver oder Chili hinzugeben, um ihnen etwas Feuer zu verleihen.

Kochst du die Pellkartoffeln schon am Vortag, geht die Zubereitung der Kartoffelbällchen sogar noch schneller und du brauchst nur etwa eine halbe Stunde. Das Ergebnis sind knusprige Bällchen mit einem zarten, weichen Kern, die im Gegensatz zu anderen frittierten Köstlichkeiten nicht vor Fett triefen.

Die Kartoffelbällchen sind bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebt und eine einfache und schnell gemachte Beilage, die gut zu vielen verschiedenen Gerichten passt. Dank ihrer Zubereitung in der Heißluftfritteuse sind sie auch gesünder. Außerdem weißt du im Gegensatz zu gekauften Kartoffelbällchen genau, was drin ist.

Haben wir dich jetzt genug davon überzeugt, die Kartoffelbällchen aus der Heißluftfritteuse selbst auszuprobieren? Gut, dann lass uns loslegen!

Perfekt dazu passen das würzige Ajvar vom Balkan oder ein klassisches Zaziki. Etwas ausgefallener ist da schon unser Dattel-Curry-Dip. Natürlich schmecken aber auch einfacher Ketchup oder Grillsoßen zu den Kartoffelbällchen aus dem Airfryer.

DIY-Dekoideen für die Küche oder den Esstisch findest du bei Geniale Tricks. Dort erfährst zum Beispiel, wie du ein Küchenregal aus einer Europlatte herstellen kannst.

Kartoffelbällchen aus der Heißluftfritteuse Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Pellkartoffeln

1 Ei

1 EL Petersilie klein gehackt

80 g Mehl

Salz

Pfeffer

Öl Zubereitung Schäle die abgekühlten Kartoffeln und drücke sie danach durch eine Kartoffelpresse. Gib Ei, Pfeffer, Salz, Petersilie und Mehl dazu. Knete die Kartoffelmasse mit den Händen zu einem Teig und forme rund 32 Bällchen aus ihm. Lege die Hälfte in den Korb deiner Heißluftfritteuse und besprühe sie mit etwas Öl. Tipp: Dafür kannst du spezielle Dafür kannst du spezielle Sprühflaschen 🛒 nutzen. Backe die Kartoffelbällchen bei 185 °C für 20 Minuten. Schüttel sie nach der halben Backzeit einmal durch. Notizen Serviere die Kartoffelbällchen aus der Heißluftfritteuse mit Ketchup oder einem Dip deiner Wahl.

Zum Formen der Bällchen eignet sich auch ein Eisportionierer. Gib etwas Mehl in ihn, damit die Kartoffelbällchen nicht daran kleben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.