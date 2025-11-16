Schmecken selbst gemacht besonders lecker: Kartoffelchips aus dem Airfryer

Lust auf Snacks aber keine im Haus? Dann ist dieses Rezept für selbst gemachte Kartoffelchips aus dem Airfryer deine Rettung. Du brauchst nur Kartoffeln und solltest Besitzer einer Heißluftfritteuse sein. Entdecke, wie einfach du Kartoffelchips aus dem Airfryer zubereiten kannst.

So knusprig: Kartoffelchips aus dem Airfryer

Kartoffelchips selber zu machen, ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denken könnte. Und nicht nur das: Sie sind außerdem viel gesünder als gekaufte Varianten. Denn sie kommen ohne künstliche Zusatzstoffe aus und enthalten auch noch viel weniger Fett, zumindest wenn du sie im Ofen bäckst oder in einem Airfryer zubereitest. Wenn das keine guten Argumente sind, die Snacks ab sofort öfter in der heimischen Küche zuzubereiten?

Im Airfryer benötigen die selbst gemachten Kartoffelchips gerade einmal 15 Minuten Backzeit. Damit sie richtig schön knusprig werden, sollten sie mit einem Gemüsehobel möglichst dünn geschnitten werden. Anschließend legst du die Kartoffelscheiben noch in eine Schale mit kaltem Wasser. Das entzieht ihnen die Stärke und sorgt ebenfalls dafür, dass die Chips schön knusprig werden. Tupfe die Scheiben nach dem Wasserbad zunächst gründlich trocken und mariniere sie dann in einer Schüssel mit Pflanzenöl, Salz und Paprikapulver.

Jetzt kommen die Kartoffelchips nur noch in den Korb des Airfryers, in dem sie rund 15 Minuten backen müssen. Schüttle den Korb währenddessen alle fünf Minuten einmal durch, damit die Chips von allen Seiten knusprig werden. Lass sie danach auskühlen und genieße sie dann pur oder mit deinem Lieblingsdip.

Nicht nur Kartoffelchips gelingen unkompliziert in der Heißluftfritteuse. Auch andere Snacks kannst du in dem Gerät einfach selber zubereiten. Wie wäre es zum Beispiel mit Popcorn aus dem Airfryer? Auch Zwiebelringe aus dem Airfryer oder Bananenchips aus der Heißluftfritteuse sind tolle und schnell zubereitete Snacks, über die du freuen wirst, wenn am Abend beim Schauen der Lieblingsserie der kleine Hunger anklopft.