Kartoffelecken mit Joppie-Soße: Ein Snack, der süchtig macht

Kannst du auch nie genug bekommen von herzhaften Snacks zum Wegknuspern? Und dann auch noch aus Kartoffeln? Willkommen im Club, mit dieser Leidenschaft bist du nicht alleine – wir bei Leckerschmecker lieben Snacks und Kartoffeln. Heute servieren wir dir ein Rezept, das zwar nicht neu, aber dafür oberlecker ist: knusprige Kartoffelecken mit einer würzigen Joppie-Soße. Klingt gut? Dann schnapp dir deine Kartoffeln und komm mit in die Küche!

Selbst gemachte Kartoffelecken mit Joppie-Soße

Das Geheimnis dieses verlockenden Snacks liegt in der Kombination von kross gebackenen Kartoffelecken und der cremigen Joppie-Soße. Die Kartoffelecken werden besonders knusprig, wenn du sie gut wäschst und dann mit Schale im Ofen backst. Für unser Rezept haben wir sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gewürzt. Du kannst die Spalten aber natürlich nach deinem Geschmack verfeinern.

Der Dip ist eine niederländische Spezialität und verleiht den Kartoffelecken eine einzigartige und unwiderstehliche Note. Der Legende zufolge wurde die Soße von einer Niederländerin mit dem Spitznamen „Joppie“ erfunden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Rezepturen für die würzige Soße.

Die Joppie-Soße ist das Herzstück des Rezepts. Sie wird aus einer süß-würzigen Mischung aus Mayonnaise, Zwiebeln, Gewürzgurken, Curry, Honig und Senf hergestellt. Die Kombination mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, aber sobald du einen Bissen davon probierst, wirst du verstehen, warum sie so beliebt ist. Die cremige Konsistenz der Soße und die würzigen Aromen passen perfekt zur tollen Knolle.

Ursprünglich als Dip zu Pommes serviert, hat sich die Joppie-Soße zu einem vielseitigen Begleiter für eine Vielzahl von niederländischen Gerichten wie Kibbeling oder diesen vier beliebten Snacks aus den Niederlanden entwickelt. Wir bereiten sie heute aber zu unseren knusprigen Kartoffelecken zu!

Kartoffelecken mit Joppie-Soße Vanessa 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kartoffelecken: 1,5 kg Kartoffeln vorwiegend festkochend

5 EL Rapsöl

Salz

Pfeffer

Paprikapulver Für die Joppie-Soße: 2 rote Zwiebeln

40 g Cornichons

1 EL Cornichons-Wasser

2 TL Currypulver

2 TL Honig

200 g Mayonnaise online z.B. hier 🛒

1 TL Senf Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Umluft vor.

Wasche die Kartoffeln gründlich, trockne sie ab und schneide sie mit Schale in Spalten. Würze die Kartoffelecken in einer Schüssel mit 4 EL Öl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Verteile sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und backe sie für 35-40 Minuten.

Die Wartezeit kannst du nutzen, um die leckere Joppie-Soße anzurühren. Schäle dazu die roten Zwiebeln und schneide sie in Viertel. Gib sie zusammen mit den Cornichons in eine Küchenmaschine und zerkleinere beides.

Dünste in einem kleinen Topf 1 EL Öl an und gib die gehäckselte Zwiebel-Cornichons-Mischung dazu. Gib Currypulver und Honig dazu und lass alles gut andünsten. Lasse den Sud kurz abkühlen.

Verrühre Mayonnaise, Senf und 1 EL Cornichons-Wasser miteinander. Rühre die Zwiebel-Cornichons-Curry-Honig-Mischung unter und würze alles erneut mit Salz und Pfeffer.

Serviere deine Kartoffelecken mit der Joppie-Soße.

