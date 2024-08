Abendessen aus dem Ofen: Genieße ein Kartoffelgratin mit Roter Bete

Du magst Kartoffelgratin? Dann wirst du die Variante mit Roter Bete ebenfalls lieben. Wir verleihen dem Klassiker eine zusätzliche Geschmackskomponente und backen den Auflauf mit der knallroten Knolle.

Rezept für Kartoffelgratin mit Roter Bete

Kartoffelgratin ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ein All-Time-Favorit, den es bei mir regelmäßig gibt. Bis mir eine Freundin mal den Tipp gab, das Gratin mal mit Roter Bete zu verfeinern. Gesagt, getan und für gut befunden. Hier kommt das Rezept.

Die Zubereitung ist super einfach. Du machst einfach das Grundrezept für ein Kartoffelgratin und fügst lediglich Rote Bete hinzu. Aber von vorn: Schäle Kartoffeln und die Bete. Damit du hinterher keine roten Finger hast, empfehlen wir hier, Küchenhandschuhe zu benutzen. Ist das Gemüse geschält, schneidest du sie in dünne Scheiben. Für ein gleichmäßiges Ergebnis verwendest du dafür am besten eine Küchenreibe. Die Scheiben schichtest du in eine gut gefettete Auflaufform.

Danach bereitest du die Soße zu. Vermische Milch, Sahne, getrockneten Thymian und gehackten Knoblauch in einem Topf und koche alles auf, bis die Soße etwas eingedickt ist. Würze im Anschluss mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss und gieße die Flüssigkeit in die Form über die Kartoffeln und Rote Bete. Darüber verteilst du kalte Butterflocken und streut noch geriebenen Käse darüber. Danach geht es für das Kartoffelgratin mit Rote Bete in den Backofen, wo es gebacken wird, bis das Gemüse weich ist und eine knusprige Käseschicht entstanden ist.

Kartoffelgratin kannst du auf viele verschiedene Arten zubereiten. Aus nur drei Zutaten zum Beispiel besteht dieser Kartoffelauflauf mit Frischkäse. Ein Kartoffelgratin Dauphinois ist die französische Variante des Klassikers. Probiere das Gratin auch mal anders als Süßkartoffelgratin.