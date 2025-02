Vergiss Kräuterbutter: Diese Kartoffeln in Haselnussbutter schmecken noch viel besser

Petersilien-Kartoffeln oder Kartoffeln in Mandelbutter kennst du vielleicht bereits. Aber hast du schon einmal Kartoffeln in Haselnussbutter als Beilage probiert? Die Kombination aus cremiger Butter und dem feinen Aroma von Haselnüssen verleiht den Kartoffeln eine Tiefe, die dich beim ersten Bissen begeistert. Das Beste? Sie sind superschnell zubereitet und peppen jedes Hauptgericht auf. Von wegen Kartoffeln sind langweilig. Überzeug dich selbst!

Nussig, buttrig, himmlisch: Rezept für Kartoffeln in Haselnussbutter

Kartoffeln haben oft zu Unrecht einen schlechten Ruf. Werden sie schnell nur als Sättigungsbeilage abgestempelt, sind sie in Wirklichkeit echte Nährstoffbomben! Wenn es ein Lebensmittel gibt, das mehr Aufmerksamkeit verdient, dann ist es definitiv die Kartoffel. Sie sind eine großartige Quelle für komplexe Kohlenhydrate, die lange satt machen und Energie liefern, ohne dass der Blutzucker Achterbahn fährt. Außerdem enthalten sie hochwertiges Eiweiß, das unser Körper besonders gut verstoffwechseln kann. Ein weiterer Pluspunkt: Kartoffeln sind äußerst magenfreundlich. Sie enthalten viele Ballaststoffe – vor allem, wenn man sie mit Schale isst – und unterstützen so die Verdauung.

Ob gekocht, gebraten, gebacken oder püriert – es gibt kaum ein Gemüse, das in der Küche so wandelbar ist. Sie passen zu herzhaften und süßen Gerichten, können knusprig oder cremig sein und sind einfach in jeder Form köstlich. Und heute kommen sie in Haselnussbutter auf den Tisch!

Du musst nur (vorwiegend) festkochende Kartoffeln in Salzwasser zu kochen, bis sie gar sind. Entweder schälst du sie vor dem Kochen oder danach. Während du auf die Kartoffeln wartest, kannst du die Haselnusskerne fein hacken. Alternativ lassen sich auch gehobelte Haselnusskerne für das Rezept verwenden. Zerlasse dann Butter in einer großen Pfanne 🛒, röste die Haselnüsse an und schwenke im Anschluss die Kartoffeln in der Haselnussbutter. Zum Schluss musst du nur noch mit Salz und Pfeffer würzen. Und schon sind die Kartoffeln in Haselnussbutter fertig. Guten Appetit!

Auf Leckerschmecker findest du noch weitere leckere Beilagen-Rezepte mit Kartoffeln. Wie wäre es zum Beispiel mit Kartoffeln in cremiger Knoblauchsoße. Knusprige Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen sind auch immer eine gute Idee. Oder serviere beim nächsten Dinner mit Freunden einmal diese buttrigen Fondant-Kartoffeln zu deiner Hauptspeise.

Kartoffeln in Haselnussbutter Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln vorwiegend festkochend

50 g Haselnusskerne naturbelassen

5 EL Butter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Muskatnuss gerieben (optional)

Etwas Honig zum Beträufeln (optional) Zubereitung Schäle die Kartoffeln und bring sie in einem großen Topf mit Salzwasser zum kochen. Gare die Kartoffeln ca. 20 Minuten, bis sie durch sind.

Hacke die Haselnusskerne klein. Schmilz Butter in einer großen Pfanne, röste die gehackten Haselnusskerne darin. Füge die Kartoffeln hinzu und schwenke sie in der Haselnussbutter.

Würze mit Salz, Pfeffer und optional etwas Muskatnuss. Nach Geschmack kannst du auch noch etwas Honig darüber träufeln, bevor du die Kartoffeln in Haselnussbutter servierst.

