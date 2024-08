So knusprig wie Pommes, aber gesünder: Kartoffeln in der Heißluftfritteuse

Heißluftfritteusen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, und das aus gutem Grund. Die praktischen Küchengeräte bieten eine gesunde Alternative zum herkömmlichen Frittieren, da sie heiße Luft statt Öl verwenden, um Speisen zu garen. Doch kann man auch rohe Kartoffeln in der Heißluftfritteuse zubereiten? Ja, das geht und wir zeigen dir auch gleich wie!

So bereitest du Kartoffeln in der Heißluftfritteuse zu

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Heißluftfritteusen ist ihre einfache Handhabung. Die meisten Geräte sind benutzerfreundlich und erfordern nur wenig bis gar kein Öl, was die Zubereitung von Mahlzeiten sowohl schnell als auch unkompliziert macht. Zudem sind sie im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen leichter zu reinigen, da weniger Fett verwendet wird und oft spülmaschinenfeste Teile enthalten sind.

Auch die Zeitersparnis spielt eine Rolle: Heißluftfritteusen benötigen in der Regel weniger Zeit zum Vorheizen und Garen als ein herkömmlicher Backofen. Das macht sie ideal für die Zubereitung von schnellen Mahlzeiten im Alltag.

Außerdem sind Airfryer unglaublich vielseitig. Du kannst nicht nur Pommes frites und Hähnchenflügel zubereiten, sondern auch Gemüse, Fisch, Fleisch und sogar Backwaren. Die gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt dafür, dass die Speisen von allen Seiten gleichmäßig gegart werden. Das Ergebnis: knusprige und saftige Gerichte mit einer attraktiven, goldbraunen Kruste.

So auch, wenn du Kartoffeln in der Heißluftfritteuse zubereitest. Wasche die Knollen dafür und vermische sie in einer Schüssel mit Gewürzen, Kräutern und Öl. Danach brauchst du sie nur in den Airfryer zu geben und 20 Minuten zu garen. Schneller und einfacher geht’s kaum, oder?

Weil die Heißluftfritteuse so vielseitig nutzbar ist, zeigen wir dir noch weitere leckere Rezepte. Neben einer leckeren Wrap-Lasagne kannst du auch einen leckeren Tassenkuchen im Airfryer zubereiten. Ein richtiges Highlight sind die schottischen Eier aus der Heißluftfritteuse.

Kartoffeln in Heißluftfritteuse Anke 4.02 ( 198 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kartoffeln

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 TL Paprikapulver

Pfeffer

1 TL Rosmarin

1 TL Thymian Zubereitung Wasche als Erstes die Kartoffeln, schneide sie in Scheiben und gib sie in eine Schüssel.

Gib nun das Öl und die Gewürze und Kräuter darüber und verrühre alles.

Nun gibst du die Kartoffeln in den Frittierkorb und garst sie bei 180 °C für 20 Minuten.

Nimm den Korb nach etwa 10 Minuten aus der Fritteuse und schüttele die Kartoffeln einmal kräftig durch. Notizen Lege den Frittierkorb mit etwas Backpapier aus. So sparst du dir Arbeit beim Säubern des Airfryers.

Trockne die Kartoffeln nach dem Waschen gut ab. So werden sie schön knusprig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.