Kartoffeln in cremiger Knoblauchsoße: Liebe auf den ersten Bissen

Wer mich kennt, weiß, dass ich Kartoffeln über alles liebe. Bei mir kommen die Knollen mindestens vier Mal die Woche auf den Teller. Am liebsten esse ich sie als einfache Salzkartoffeln oder als Backkartoffeln mit Sour Cream. Eines meiner neuen Lieblingsrezepte, dass ich vor kurzer Zeit erst entdeckt habe und seitdem immer wieder koche, sind Kartoffeln in cremiger Knoblauchsoße. Lass es uns gleich zusammen kochen!

Aromatisch lecker: Kartoffeln in cremiger Knoblauchsoße

Nicht nur ich, auch viele andere Menschen essen gerne Kartoffeln. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt allein in Deutschland bei etwa 63,5 Kilogramm. Kein Wunder, denn Kartoffeln sind unglaublich lecker und vielseitig. Außerdem sind die Knollen eine ausgezeichnete Quelle für eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralien, unter anderem Vitamin C und Kalium.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

In Deutschland gelten sie seit Jahrhunderten als Grundnahrungsmittel und wurden früher als „Arme-Leute-Essen“ angesehen. Heute sind sie in unzähligen Variationen auf dem Teller zu finden.

Bist du kein so großer Kartoffelfan, kann ich dich womöglich mit den Kartoffeln in sahniger Knoblauchsoße überzeugen. Sie sind nicht nur köstlich, sondern überzeugen auch durch ihre einfache Zubereitung. Die Kartoffeln werden weich gekocht und dann in einer Soße aus Zwiebeln, reichlich Knoblauch, Kochsahne und Wasser eingekocht. Abgerundet wird alles mit einem Bratkartoffel-Gewürzmix 🛒. Mmh, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen!

Das Gericht lädt zum Genießen ein und lässt sich leicht variieren. Wer eine vegane Version möchte, ersetzt die Sahne durch eine pflanzliche Alternative. Auch Fleisch wie Hähnchen oder Schwein passt gut dazu.

Mit unseren Rezepten für Akkordeon-Kartoffeln und der deftigen Rosenkohl-Kartoffel-Pfanne mit Speck wird die leckere Knolle ebenso zum Star. Sind dir einfache Ofenkartoffeln zu langweilig, probiere doch einfach mal die Kartoffeln Lorraine.

Kartoffeln in Knoblauchsoße Anke 4.12 ( 92 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g kleine Kartoffeln

6 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

3 EL Öl

1 TL Bratkartoffel-Gewürzmix

400 ml Kochsahne oder pflanzliche Alternative

150 ml Wasser Zubereitung Wasche die Kartoffeln waschen und koche sie in Salzwasser für 20 Minuten gar. Gieße sie danach ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab.

Schäle Knoblauch und Zwiebel und schneide beides in feine Würfel.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste Zwiebel und Knoblauch darin 3 Minuten an. Gib die Kartoffeln hinzu und brate alles weitere 4 Minuten.

Würze die Kartoffeln mit dem Bratkartoffel-Gewürzmix. Gieße Sahne und Wasser dazu und lass alles 15 Minuten einkochen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.