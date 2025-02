Lausitzer Kartoffeln mit Quark und Leinöl sind ein echter Klassiker

Pellkartoffeln mit Quark waren früher, als ich klein war, eines meiner absoluten Lieblingsessen. Simpel und trotzdem richtig lecker – ich bekam von den Knollen nicht genug. Bei uns gab es oft Brathering und Leberwurst dazu, außerdem verfeinerten wir die Kartoffeln mit Butter und Salz. Als ich nach Berlin zog, lernte ich eine andere Variante kennen: Lausitzer Kartoffeln mit Quark und Leinöl.

Rezept für Lausitzer Kartoffeln mit Quark und Leinöl

Ausflüge in den nahegelegenen Spreewald brachten mir diese Zubereitung näher: Nach einer Kajak- oder Fahrradtour durch die Wälder des Brandenburger Biosphärenreservates wurde der Hunger oft durch Kartoffeln mit Quark und Leinöl gestillt. Kein Wunder, dass es in dem Erholungsgebiet, wo Wasser-, Wander- und Radsport auf der Tagesordnung stehen, so gern gegessen wird: Es versorgt hungrige Tagesausflügler mit ordentlich Proteinen. Einheimische behaupten nicht umsonst: „Was macht den Lausitzer stark? Pellkartoffeln, Leineel und Quark.“

Geschrieben hat diesen Vers der Heimatdichter Otto Lukas in seinem Gedicht „Lausitzer Kost“ von 1930. Und es stimmt: Kartoffeln mit Quark und Leinöl sind ein einfaches, aber gesundes Gericht. Und nicht nur das: Die Zubereitung ist unkompliziert und schnell erledigt, die Kosten pro Portion gering. Friedrich der Große war es, der der Kartoffel zu ihrem heutigen Ruhm verhalt, indem er anordnete, sie auf den Feldern anzubauen. Schnell wurde sie zum Grundnahrungsmittel.

Die Kombination aus Kartoffeln, Quark und Leinöl versorgt den Körper mit wertvollen Aminosäuren und mehrfach ungesättigten Fettsäuren und hält lange satt. Also: Worauf wartest du noch? Probiere den Lausitzer Klassiker unbedingt selbst einmal!

Dazu brauchst du nur Kartoffeln, Quark und Leinöl sowie eine Schalotte, Sprudelwasser, einige Kräuter und Gewürze. Entscheide selbst, ob du Pellkartoffeln essen möchtest – wie es Tradition ist – oder die Knollen bereits vor dem Garen schälst. Während die Kartoffeln kochen, bereitest du alle Zutaten für den Quark vor und verrührst sie. Dann kannst du auch schon servieren: einfach Kartoffeln und Quark auf Tellern anrichten, mit Leinöl beträufeln und genießen.

Lausitzer Kartoffeln mit Quark und Leinöl Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kartoffeln: 1 kg Kartoffeln

Salz

Leinöl nach Belieben Für den Quark: 1 Schalotte

1 Bund Schnittlauch alternativ TK-Schnittlauch

1/2 Bund Petersilie alternativ TK-Petersilie

800 g Quark

1 Schluck Sprudelwasser

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Kartoffeln und gare sie in Salzwasser. Alternativ kannst du sie nach dem Kochen pellen und salzen.

Ziehe derweil die Schalotte ab und hacke sie fein. Wasche Schnittlauch und Petersilie und hacke beides.

Verrühre den Quark mit den Kräutern und der Schalotte und rühre einen Schluck Sprudelwasser ein. Schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Kartoffeln mit dem Quark und träufele etwas Leinöl darüber.

