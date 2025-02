Dieses Kartoffelpüree mit Kräuterpesto ist das Leckerste, was du je gegessen hast

Ich bin ein großer Fan von Kartoffeln und könnte die Knollen jeden Tag essen – da bin ich typisch deutsch. Kartoffeln sind aber auch so herrlich vielfältig! Sie werden einfach nie langweilig, weil man sie auf so unterschiedliche Weise zubereiten kann. Hast du beispielsweise schon einmal ein Kartoffelpüree mit Kräuterpesto probiert? Wenn nicht, dann hast du wirklich etwas verpasst. Am besten holst du es gleich nach!

Rezept für Kartoffelpüree mit Kräuterpesto: würzig-aromatisch

Das Kartoffelpüree mit Kräuterpesto vereint zwei absolute Lieblinge zu einem ganz neuen Gericht. Kartoffelstampf ist eine klassische Beilage zu vielen Hauptspeisen und passt zu Fleisch, Fisch und Gemüse. Italienisches Pesto kennt man sonst eher in Kombination mit Nudeln, es wird wegen seines würzigen Aromas geschätzt und liefert in Windeseile ein schnelles Pastagericht.

Aber beide vereinen? Klar, warum nicht? Immerhin freuen sich Kartoffeln über viele kulinarische Partner und sind nicht wählerisch. Um daraus ein Kartoffelpüree mit Kräuterpesto zu zaubern, musst du die Erdäpfel erst einmal schälen, klein schneiden und in gesalzenem Wasser weich kochen.

Derweil kümmerst du dich um das Kräuterpesto: Brause Basilikum und Petersilie ab und schüttele sie trocken. Ziehe eine Knoblauchzehe ab und reibe etwas Parmesan. Röste außerdem einige Pinienkerne in einer Pfanne, aber verzichte dabei auf die Zugabe von Fett. Du solltest die Pfanne regelmäßig durchschwenken, damit die Kerne nicht verbrennen.

Gut zu wissen: Welche Kartoffeln eignen sich am besten für Kartoffelpüree? Wir klären auf.

Anschließend werden die Zutaten für das Pesto püriert und mit Öl verfeinert. Sind die Kartoffeln gar, kannst du sie zerstampfen, das Pesto unterheben und dann das Ganze noch mit Gemüsebrühe verfeinern. Probiere mal, wie gut das schmeckt!

Mit Kartoffelpüree kann man noch so viel mehr anstellen! Kennst du Labskaus, das Kultgericht aus Hamburg? Auch der britische Shepherd’s Pie kommt nicht ohne aus. Wir empfehlen dir außerdem, mal ein Blumenkohl-Kartoffelpüree oder ein Gebackenes Kartoffelpüree zu servieren.