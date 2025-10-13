Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse: knusprig und lecker

Kartoffelpuffer sind ein echter Klassiker der deutschen Küche – knusprig, goldbraun, lecker, kurz: einfach unwiderstehlich! Der einzige Nachteil: Sie werden in sehr viel Öl ausgebacken und sind daher ziemlich fettig. Dadurch liegen sie oft schwer im Magen. Wie gut, dass es den Airfryer gibt! Unser Rezept für Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse sorgt dafür, dass du den Klassiker ganz ohne Fettbad genießen kannst.

So werden Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse besonders knusprig

Wir lieben unsere Heißluftfritteusen. In nur kurzer Zeit und mit heißer Umluft statt im Fettbad verwandelt sie alltägliche Zutaten in wahre Wunderwerke. Manche werden knusprig, andere himmlisch zart, und du kannst sogar Eier darin kochen. Heute wollen wir das aber nicht machen, sondern probieren etwas Neues aus: Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse.

Kartoffelpuffer sind ein Klassiker, den viele mit Sicherheit mit ihren Eltern oder Großeltern, bestimmt aber auch mit Weihnachtsmarktständen verbinden. Ihre Zutaten sind einfach, was sie auch für Menschen attraktiv macht, die eher keine ausgefallenen Lebensmittel mögen. Sie schmecken sowohl deftig mit Kräuterquark als auch süß mit Apfelmus. Das perfekte Katroffelgericht!

Um Kartoffelpuffer in der Heißluftfritteuse zuzubereiten, brauchst du neben Kartoffeln nur etwas Stärke, Salz und eine Zwiebel, wenn du magst. Reibe die Kartoffeln und die Zwiebel auf der groben Seite der Küchenreibe so, dass die Späne relativ lang sind. Knete sie mit etwas Salz und presse sie dann gut in einem sauberen Geschirrhandtuch aus. Vermische die Späne dann mit Stärke und forme sie zu kleinen Puffern.

Diese wandern nun in die Heißluftfritteuse. Nach nur 15 Minuten bei 180 Grad sind sie schon fertig und es darf geknuspert werden. Übrigens kannst du die Puffer auch am Folgetag noch einmal aufwärmen und verputzen. Der Airfryer verpasst ihnen einen neuen Crunch.

Weitere leckere Rezepte aus dem Allrounder-Küchengerät gefällig? Dann mach auch mal Frikadellen aus dem Airfryer oder gefüllte Paprika mit Hackfleisch. Als Beilage eignet sich Parmesan-Gemüse hervorragend.

Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Kartoffeln vorwiegend festkochend

1 Zwiebel

Salz

1 EL Stärke

schwarzer Pfeffer

etwas Rapsöl Zubereitung Schäle die Kartoffeln und reibe sie auf der groben Seite der Reibe in lange Späne. Schäle und reibe auch die Zwiebel. Vermenge die Späte mit etwa 1 TL Salz und knete sie gut durch. Gib sie dann in ein Geschirrhandtuch und presse den entstehenden Saft gut aus. Gib einen Löffel Stärke und etwas schwarzen Pfeffer hinzu und vermische alles gut. Forme aus der Masse kleine Puffer und bestreiche diese mit ein wenig Öl. Frittiere die Puffer bei 180 °C für etwa 15 Minuten in der Heißluftfritteuse 🛒 , bis sie goldbraun und knusprig sind. Notizen Tipp: Wenn die Kartoffelpuffer sich zu feucht anfühlen, bestäube sie mit etwas Stärke und verwende ein speziell für die Heißluftfritteuse ausgelegtes Backpapier.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.