Nie wieder Kartoffelbrei übrig: Kartoffelpuffer mit Meerrettich-Dill-Dip

Du hast noch Kartoffelbrei übrig? Perfekt! Wenn nicht, sind sie schnell zubereitet. Daraus lassen sich nämlich die wohl knusprigsten und leckersten Kartoffelpuffer zaubern. Mit einer goldbraunen Kruste und einem cremig-weichen Inneren sind sie ein echtes Wohlfühlessen. Der Clou: Ein Hauch Muskat und Kümmel geben den Puffern eine feine Würze, während der frische Meerrettich-Dip mit Crème fraîche und Dill für das gewisse Etwas sorgt. Ob als Hauptgericht oder Beilage – diese Kartoffelpuffer sind einfach unwiderstehlich!

Rezept für Kartoffelpuffer aus Kartoffelbrei

Die Kartoffeln dümpeln schon wieder seit Wochen in der Speisekammer und warten auf ihre Verwertung? Vielleicht könnte unser Rezept deine Rettung sein. Du brauchst einfach nur alle schälen, in Stücke schneiden und weich kochen. Danach bereitest du aus ihnen mit Milch, Butter und Gewürzen ein Püree zu. Selbstverständlich kannst du auch Kartoffelbrei vom Vortag verwenden. Damit sparst du Zeit. Lass dein Püree am besten etwas abkühlen. Danach gibst du einfach Mehl und Eier hinzu, formst Puffer daraus und brätst sie in der Pfanne goldbraun und knusprig.

Unsere Kartoffelpuffer aus Kartoffelbrei sind für sich genommen schon superlecker. Mit der richtigen Beilage kannst du das Gericht aber nochmal auf ein anderes Level heben. Natürlich wären wir nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht ein paar Ideen für dich parat hätten.

Wenn du es wie bei Oma magst, dann greif zu Apfelmus! Die süße Fruchtigkeit harmoniert genial mit der salzigen Knusprigkeit der Puffer. Auch Preiselbeeren passen wunderbar! Wenn du die Puffer süß genießen möchtest, brauchst du lediglich auf Muskatnuss und Kümmel im Teig zu verzichten.

Die Kombination aus Räucherlachs und Kartoffelpuffern ist sowieso unschlagbar! Gerade der Meerrettich-Dill-Dip passt da auch sehr gut dazu. Oder wie wäre es mit einem bunten Salat als Beilage? Besonders gut passen Rucola mit Kirschtomaten, Radieschen und einem Zitronen-Dressing. Wenn es noch etwas herzhafter sein darf, kannst du Rahmspinat oder gebratene Champignons zu den Kartoffelpuffern aus Kartoffelbrei servieren. Der Spinat bringt eine cremige Komponente, die Pilze liefern Umami pur. Oder du servierst die Kartoffelpuffer mit einem würzigen Käse-Dip – besonders gut schmeckt eine Mischung aus Schmand, geriebenem Bergkäse und Knoblauch.

Ob klassisch oder kreativ, mit diesen Beilagen machst du aus deinen Kartoffelpuffern eine echte Geschmacksexplosion. Also, worauf hast du heute Lust?

Kartoffeln sind aus deinem Speiseplan nicht wegzudenken, du suchst aber trotzdem nach etwas Abwechslung? Auf Leckerschmecker findest du eine ganze Reihe an Rezepten – wie dieses hier für Kartoffel-Feta-Puffer. Unsere Süßkartoffelpuffer mit Avocado-Dip eignen sich perfekt als gesundes und leichtes Mittagessen. Und wenn es etwas Deftiges sein soll, sind diese Kartoffelpuffer mit Hackfleisch köstlich. Nichts dabei, was dich anmacht? Frag unseren Koch-Bot nach Inspiration und Rezepten.