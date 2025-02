Eine herzhafte Kombination, die begeistert: Kartoffelpuffer mit Hackfleisch

Kartoffelpuffer sind ein echter Klassiker in der deutschen Küche. Ich und wahrscheinlich auch viele andere esse sie am liebsten mit Apfel- oder Pfirsichmus und Zucker. Die gebackenen Kartoffelfladen schmecken aber auch mit herzhaften Füllungen. Heute zeige ich dir ein leckeres Rezept für Kartoffelpuffer mit Hackfleisch.

Kartoffelpuffer mit Hackfleisch sind unwiderstehlich lecker

Kartoffelpuffer sind unter vielen Namen bekannt: Je nach Region nennt man sie Reibekuchen, Reiberdatschi oder Erdäpfelpuffer. Ursprünglich galten sie als einfaches Bauernessen, da Kartoffeln leicht verfügbar und günstig waren. Heute werden sie als Hausmannskost geschätzt.

Die klassische Variante besteht aus geriebenen Kartoffeln, Zwiebeln, Ei und Mehl, die zu kleinen Fladen geformt und in heißem Fett goldbraun ausgebacken werden. Für unser Rezept brätst du stattdessen je nach Anzahl der Mitesser große Fladen, die anschließend wie eine Calzone mit einer Hackfleischfüllung gefüllt werden.

Diese bereitest du am besten zuerst zu, indem du Hack in einer Pfanne 🛒 mit Zwiebeln und Knoblauch anbrätst und dann Tomatenmark und Rinderbrühe hinzugibst. Gewürzt wird die Mischung dann noch mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Jetzt lässt du die Füllung köcheln, bis die Flüssigkeit reduziert ist. Danach berietest du die Kartoffelpuffer zu, gibst etwas Füllung auf eine Hälfte und klappst den Puffer in der Mitte zusammen.

Kartoffelpuffer gibt es fertig im Supermarkt zu kaufen. Diese kannst du für das Rezept natürlich auch nutzen, allerdings sie sind oft eher klein und lassen sich schwerer füllen. Besser ist es deshalb, sie selber zu machen. So kannst du ihre Größe selbst bestimmen.

Kartoffelpuffer lassen sich auch wunderbar in der Heißluftfritteuse zubereiten. Ebenso gut schmecken sie als Rösti-Auflauf aus dem Ofen. Eine tolle Variante sind auch diese Pastinaken-Möhren-Reibekuchen.

Kartoffelpuffer mit Hackfleisch Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackfleischfüllung: 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Pflanzenöl

400 g Hackfleisch gemischt

2 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer

100 ml Rinderbrühe

frische Petersilie zum Garnieren optional Für die Kartoffelpuffer: 800 g Kartoffeln festkochend

1 kleine Zwiebel

2 Eier

2 EL Mehl

1 TL Salz

Pfeffer

Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und würfle beides fein. Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin krümelig an. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu und dünste sie kurz mit. Rühre das Tomatenmark ein und lass es kurz anrösten.

Würze die Mischung mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Gieße die Rinderbrühe hinzu und lass die Füllung etwa 10 Minuten auf niedriger Hitze köcheln, bis die Flüssigkeit reduziert ist. Stell die Füllung zur Seite.

Schäle die Kartoffeln und die Zwiebel. Reibe beides fein in eine Schüssel. Drücke die überschüssige Flüssigkeit aus der Kartoffelmasse. Gib die Eier, das Mehl, Salz und Pfeffer hinzu und vermische alles gut.

Erhitze das Pflanzenöl in einer großen Pfanne. Nimm jeweils etwa 2–3 EL Kartoffelmasse und forme daraus einen Puffer in der Pfanne. Brate ihn auf mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun und knusprig. Wiederhole dies, bis die Masse aufgebraucht ist.

Nimm einen fertigen Kartoffelpuffer, gib eine großzügige Portion der Hackfleischfüllung darauf und klappe den Puffer in der Mitte zusammen. Wiederhole dies mit den restlichen Puffern und der Füllung.

Richte die gefüllten Kartoffelpuffer auf Tellern an und garniere sie nach Wunsch mit frischer Petersilie.

