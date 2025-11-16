Kartoffelrösti aus dem Airfryer: So werden sie besonders knusprig

Wenn es um leckere Beilagen geht, dann stehen Kartoffelrösti bei mir weit oben auf der Liste. Aber nur, wenn sie auch richtig schön knusprig sind. Klassisch werden sie in einer Pfanne mit reichlich Öl ausgebacken. Das geht jedoch auch einfacher, wenn du eine Heißluftfritteuse zu Hause hast. In dem Gerät werden die Rösti nicht nur besonders kross, du brauchst auch viel weniger Öl. So gelingen dir die knusprigen Kartoffelrösti aus dem Airfryer.

Einfaches Rezept für Kartoffelrösti aus dem Airfryer

Gibt es etwas Besseres, das man aus Kartoffeln machen kann, als knusprige, goldbraune Rösti? In der Landesküche der Schweiz sind sie kaum wegzudenken und auch bei uns haben sie eine riesige Fangemeinde, denn sie schmecken sowohl solo, mit einem Dip, als auch als Beilage zu einem Klassiker wie Geschnetzeltem.

Was beim Zubereiten von Kartoffelrösti aber richtig nervt: das viele Fett, in dem sie ausgebacken werden. Es gelingt oft nie, ohne, dass das Fett in der Küche spritzt. Mit einer Heißluftfritteuse hast du das Problem nicht. Nicht nur, dass du insgesamt viel weniger Fett zum Garen brauchst, die Rösti werden auch gleichmäßiger knusprig und das Fett bleibt da, wo es hingehört: in der Heißluftfritteuse. Aber von vorn.

Für die Zubereitung der Kartoffelrösti brauchst du festkochende Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, etwas Mehl, ein Ei und Öl. Reibe die Kartoffeln zuerst klein, gib sie auf ein Küchentuch und drücke die Flüssigkeit gut aus. Dann füllst du sie in eine Schüssel und fügst noch ein Ei, Salz, Pfeffer, etwas Muskatnuss und Mehl hinzu und verarbeitest alle Zutaten zu einer glatten Masse. Daraus formst du kleine Fladen mit einem Durchmesser von rund acht Zentimetern. Drücke diese leicht flach und lege sie so in den Korb des Airfryers, dass sie sich nicht überdecken. Den Korb bestreichst du zuvor mit etwas Öl. Achte darauf, dass eventuell mehrere Backvorgänge nötig sind, um alle vorbereiteten Rösti zu garen.

Backe die Rösti im Airfryer für rund zehn Minuten und wende sie anschließend einmal. Backe sie für weitere fünf Minuten. Dann sind sie bereit zum Servieren und du kannst sie dir schmecken lassen. Der Unterschied zu Kartoffelpuffer? Rösti schmecken intensiv nach Kartoffeln, während Puffer noch Zwiebel enthalten und mit verschiedenen Gewürzen verfeinert werden können.

Du hast auch eine Heißluftfritteuse zu Hause und suchst noch nach Idee, was du alles in ihr zubereiten kannst? Wie wäre es zum Beispiel mit Kroketten aus der Heißluftfritteuse oder Rosmarinkartoffeln? Einfach und lecker sind auch diese Avocado-Wedges aus dem Airfryer.