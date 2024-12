Kartoffelsalat: einfache Rezepte, die allen schmecken

Kartoffelsalat ist ein deutscher Klassiker, der in vielen Familien auch zu Weihnachten auf den Tisch kommt. Regional gibt es viele Unterschiede und Varianten – vom Kartoffelsalat mit Mayonnaise bis zu Salaten mit Essig und Öl. Wir haben drei der beliebtesten Varianten für dich ausprobiert und verraten dir gleich noch, welche Kartoffelsorten sich für die einzelnen Rezepte am besten eignen.

Regionale Unterschiede von Kartoffelsalat

In Deutschland gibt es regional Unterschiede bei der Zubereitung von Kartoffelsalat. In Süddeutschland (z.B. Bayern, Schwaben) wird Kartoffelsalat traditionell mit Brühe, Essig und Öl angemacht. In Norddeutschland wird er häufig mit Mayonnaise zubereitet, wodurch die Kartoffeln ruhig etwas cremiger sein dürfen.

Der Kartoffelsalat unserer Nachbarn in Österreich ähnelt häufig dem süddeutschen Stil, wobei die Kartoffeln mit Brühe, Essig, Öl und manchmal Senf angemacht werden. Auch in der Schweiz gibt es verschiedene Versionen, oft mit einer Mischung aus Essig-Öl-Dressing und Mayonnaise. In den skandinavischen Ländern wird der Kartoffelsalat oft mit Dill, saurer Sahne oder Joghurt zubereitet. Italien setzt auf Olivenöl, Zitronensaft, Kapern und frische Kräuter.

Übrigens: Kartoffelsalat lässt sich auch im Airfryer zubereiten. Zwei klassischere Rezepte sind der Kartoffelsalat mit Brühe und der lauwarme Kartoffelsalat.

Welche Kartoffelsorte für Kartoffelsalat?

Je nach Variante eignen sich verschiedene Kartoffelsorten für einen Kartoffelsalat. Für einen Salat mit Essig und Öl oder in Verbindung mit Gemüse ist es ideal, festkochende Kartoffeln zu verwenden, da sie ihre Form behalten und nicht zerfallen. Sie sollten leicht nussig im Geschmack sein, um die Aromen des Dressings zu ergänzen, und sich gut mit weiteren Zutaten kombinieren lassen. Wir empfehlen dir die Sorten Annabelle, Linda und Sieglinde.

Wer seinen Kartoffelsalat lieber mit Mayonnaise oder Joghurt zubereitet, kann auch vorwiegend festkochende Sorten wählen, die eine leicht mehlige Struktur haben. Dadurch binden sie die Mayonnaise besser, ohne zu matschig zu werden. Gute Sorten dafür sind Finka, La Bonnotte, Lady Balfour, Laura und Marabel.

Ob du die Kartoffeln vorher schälst und als Salzkartoffeln kochst, bleibt dir überlassen. Wir empfehlen dir aber, sie als Pellkartoffeln mit Schale zu kochen. Das verbessert die Konsistenz des Salats und intensiviert den Geschmack.

Tipp: Nutze zum Schneiden der warmen Kartoffeln einen Pellkartoffelschneider🛒. So verbrennst du dir nicht die Finger und bekommst gleichmäßige Scheiben.

Kartoffelsalat schmeckt in allen Variationen superlecker und ist in der Regel schnell zubereitet. Hier kommen unsere liebsten Rezepte:

Klassischer Kartoffelsalat mit Essig und Öl

1 kg festkochende Kartoffeln

2 Zwiebeln

300 ml Fleischbrühe, oder Gemüsebrühe

4 EL Weißweinessig

1 EL Senf

1 TL Zucker

4 EL Rapsöl

1 Bund Schnittlauch

Koche die Kartoffeln mit der Schale in reichlich Salzwasser für ca. 20 Minuten gar. Gieße sie anschließend ab und lass sie ausdampfen. Pelle die noch warmen Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Schäle die Zwiebeln und würfele sie fein. Erhitze dann etwas Öl in einem Topf und dünste die Zwiebeln darin an. Gieße die Fleischbrühe dazu und lass sie aufkochen. Nimm den Topf vom Herd und rühre Essig, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker ein. Mische die Kartoffeln mit der heißen Brühe und lass sie zugedeckt für mindestens 1 Stunde ziehen. Rühre danach das Öl unter. Schmecke den Kartoffelsalat mit Salz und Pfeffer ab und garniere ihn mit gehacktem Schnittlauch.

Leichte Variante: Kartoffel-Radieschen-Gurken-Salat

fertiger Kartoffelsalat mit Essig und Öl

Gurken

Radieschen

Salz

Für diese Variation des Kartoffelsalats hobelst du die Gurken und Radieschen in dünne Scheiben und salzt sie danach. Lass das Gemüse für ca. 20 Minuten stehen, bis das Wasser aus dem Gemüse kommt. Lass es dann gut abtropfen oder presse es aus.

Gib es zum Schluss zum fertigen Kartoffelsalat und mische alles miteinander.

Französischer-Kartoffelsalat (Cauchoise-Salat)

350 g fertiger Kartoffelsalat mit Essig und Öl

100 g gekochter Schinken,klein geschnitten

100 g würziger Käse, in kleine Würfel geschnitten, z.B. die Sorte Gruyere

50 g Walnüsse

1-2 EL Crème fraîche

1 EL Kresse, zum Servieren

Zu unserem fertigen Kartoffelsalat mit Essig und Öl gibst du gekochten Schinken, Käsewürfel und Walnüsse. Obendrauf kommt noch etwas Crème fraîche. Verrühre alles miteinander und serviere den Salat mit frischer Kresse.

Variante mit Fleisch: Kartoffel-Speck-Salat

350 g fertiger Kartoffelsalat mit Essig und Öl

100 g Frühstücksspeck / Bacon, klein geschnitten

weich gekochtes Ei, optional

Schnittlauch, geschnitten

Brate den klein geschnittenen Speck in einer Pfanne knusprig aus, lass ihn kurz etwas abkühlen und mische ihn mit dem fertigen Kartoffelsalat. Serviere ihn optional mit einem weich gekochten Ei servieren und bestreue ihn zum Schluss mit frischem Schnittlauch.

Cremiger Kartoffelsalat mit Mayonnaise-Dressing

1 kg festkochende Kartoffeln

10 Gewürzgurken + 8 EL Sud aus dem Gurkenglas

3 Eier

2 Zwiebeln

250 g Mayonnaise, alternativ 125 g Mayo und 125 g Joghurt

1/2 EL Senf

Salz und Pfeffer

1 Bund Petersilie

Koche die Kartoffeln in einem Topf mit Salzwasser je nach Größe 20-30 Minuten gar.

Piekse die Eier an und koche sie in einem Topf ebenfalls gar. Stelle sie danach zum Abkühlen beiseite. Gieße die Kartoffeln ab und stelle sie zum Ausdampfen beiseite. Lass sie vollständig abkühlen. Pelle Kartoffeln und Eier und schneide beides in Würfel.

Schäle die Zwiebel und würfele sie ebenso wie die Gewürzgurken. Rühre aus Mayonnaise, Joghurt und Gurkensud ein recht dünnes Dressing an. Gib die Gurkenstücke, die Eier und die Zwiebelwürfel dazu und würze das Dressing mit Pfeffer und Salz. Hebe nach und nach die Kartoffeln unter und lass den Kartoffelsalat für zwei Stunden an einem kühlen Ort ziehen. Zum Schluss rührst du fein gehackte Petersilie unter und schmeckst den Salat nochmal kräftig mit Pfeffer und Salz ab.

Die russische Variante

300 g fertiger Kartoffelsalat mit Mayonnaise

50 g gekochte Karottenwürfel

50 g grüne TK-Erbsen, aufgetaut

80 g Thunfisch, abgetropft

optional 1 Knoblauchzehe, gehackt

Vermische alle Zutaten mit dem fertigen Kartoffelsalat mit Mayonnaise und schmecke gegebenenfalls nochmals ab. Genieße ihn bei Raumtemperatur.

Der amerikanische Kartoffelsalat

300 g fertiger Kartoffelsalat mit Mayonnaise

1 rote Paprika, in Würfel geschnitten

80 g Staudensellerie, geputzt und in Würfel geschnitten

1 EL gehackte Petersilie

Vermische alle Zutaten mit dem fertigen Kartoffelsalat und schmecke gegebenenfalls nochmals ab. Genieße ihn bei Raumtemperatur.

TIPP: Benutze beim Staudensellerie am besten die inneren, jungen Triebe, sie sind nicht so faserig wie die äußeren.

Eine farbenfrohe Variante: Rote-Bete-Kartoffelsalat

300 g fertiger Kartoffelsalat mit Mayonnaise

1 gekochte rote Bete, ca. 80 g

frischer Schnittlauch (geschnitten)

Reibe die Rote Bete fein und mische sie mit dem fertigen Kartoffelsalat. Serviere ihn zum Schluss mit geschnittenem Schnittlauch.

