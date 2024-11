Kartoffelstampf mit Grünkohl und Speck: Klassiker in neuem Gewand

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in gleich große Stücke. Koche sie in einem Topf mit gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten weich.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in gleich große Stücke. Koche sie in einem Topf mit gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten weich.