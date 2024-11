Unsere Kartoffelsuppe mit Roter Bete wärmt im Herbst

Wir lieben Suppen, wir lieben Kartoffeln und wir lieben Rote Bete. Und weil das so ist, kombinieren wir alles zu einer cremigen Kartoffelsuppe mit Roter Bete. Die leuchtet in schönstem Weinrot und schmeckt an kalten Herbsttagen besonders lecker.

Kartoffelsuppe mit Roter Bete: verzückt Auge und Bäuchlein

Suppen können wir im Herbst und Winter nie genug essen. Sie sind leicht gemacht und meistens auch innerhalb kurzer Zeit fertig. Perfekt für gemütliche Stunden mit den Liebsten: Man kann das Tageslicht für gemeinsame Spaziergänge nutzen, ohne danach ewig in der Küche zu stehen, um ein Abendessen auf den Tisch zu zaubern. Heute gibt es deshalb eine Kartoffelsuppe mit Roter Bete.

Dafür brauchen wir nicht viele Zutaten. Wir starten mit dem Abziehen und hacken von Schalotten und Knoblauch. Danach geht’s ans Schälen der Kartoffeln und der Roten Bete. Zunächst schwitzen wir dann die Schalotten und den Knoblauch an, bevor wir das restliche Gemüse dazu geben. Nachdem es ein paar Minuten gebraten wurde, gießen wir Gemüsebrühe dazu. Auch ein Lorbeerblatt kommt mit in den Topf, dessen Inhalt nun so lange köchelt, bis die Kartoffel- und Betewürfel weich sind.

Ist es soweit, ziehen wir den Topf vom Herd und pürieren die Zutaten darin, nachdem wir das Lorbeerblatt entfernt haben. Dann rühren wir Sahne ein, kochen die Kartoffelsuppe mit Roter Bete abermals auf und würzen sie mit Salz und Pfeffer nach. Besonders hübsch sieht es aus, wenn wir sie vor dem Servieren noch mit einem Klecks Crème fraîche und gehackten Kräutern garnieren. Dazu schmeckt frisches Brot.

Wir bleiben bei Suppen und lassen uns als Nächstes eine Blumenkohl-Kartoffel-Suppe schmecken. Danach kommt eine Kichererbsensuppe mit Zucchini oder eine klassische Hühnersuppe in die Schüssel. Möchtest du mitessen? Dann hol dir einen Löffel, es ist angerichtet!