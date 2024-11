Kartoschkas: russische Schokoladenkartoffeln aus Kondensmilch sind zum Anbeißen

Irgendwas haben Desserts in Kartoffelform so an sich, dass ich sie unwiderstehlich finde. „Echte“ Kartoffeln sind ja schon lecker. Von Marzipankartoffeln ganz zu schweigen. Und jetzt stelle dir kleine Kartoffeln aus Kuchenteig mit Kondensmilch und einer knackigen Schokoladenschicht vor – Kartoschkas sind nicht von dieser Welt. Naja doch, aus Russland. Los geht’s.

Kartoschkas: fast zu gut, um wahr zu sein

Die russische Traditionsnascherei ist nicht unbedingt Weihnachten vorbehalten, passt aber wunderbar zu unserer vorweihnachtlichen Backwut. Praktischerweise bleibt der Ofen sogar aus. Du musst nur alle Zutaten miteinander verkneten und mit Schokolade überziehen. Lass die Kartoschkas im Kühlschrank aushärten und schon kannst du beherzt hineinbeißen.

Wie bei jedem traditionellen Rezept haben sich über die Zeit verschiedene Variationen entwickelt. Die einen verwenden für Kartoschkas einen Biskuitteig aus Eiern, Zucker und Mehl, die anderen einen fertigen Kuchenboden. Doch in der Regel besteht der Kartoschka-Teig überwiegend aus Butterkeksen. Die zerkleinerst du, zum Beispiel mit dem Nudelholz oder einer Küchenmaschine. Gib Kakaopulver hinzu, geschmolzene Butter und gezuckerte Kondensmilch. Letzteres kommt in der russischen Küche häufig zum Einsatz. Das sollten wir uns abgucken, denn Kondensmilch macht alles besser.

Verknete alles gut und forme die kleinen Kartoffeln daraus. Anders als unsere Marzipankartoffeln haben Kartoschkas eine leicht längliche Form. Übergieße sie anschließend mit geschmolzener Schoko-Kuvertüre und lass sie eine halbe Stunde im Kühlschrank aushärten. Weil das Rezept so einfach ist und etwas Handarbeit erfordert, eignet es sich auch super für gemeinschaftliches Werkeln mit Kindern. Und wenn du das Rezept etwas variieren willst, wäre eine Kuvertüre aus weißer Schokolade sicher eine gute Idee. Oder du kannst dem Teig gehackte Walnüsse hinzufügen. Lecker!

Probiere auch unser Rezept für klassische Marzipankartoffeln. Jetzt, wo ich so viel davon geredet habe, hast du sicher Lust darauf bekommen. Und aus Kuchenresten kannst du wunderbar diese leckeren Rumkugeln machen. Und diese Spitzbuben dürfen in der heimischen Weihnachtsbäckerei auch nicht fehlen.