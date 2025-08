So lecker war Nostalgie noch nie: Kassler Hawaii neu interpretiert

Lust auf einen Klassiker mit Twist? Hier kommt Kassler Hawaii aus dem Ofen – die perfekte Kombi aus deftig, süß und cremig. Bereite dir an diesem Sonntag eine Portion Comfort Food zu. Genau richtig für verregnete Sommertage!

Deftig-süß zugleich: Kassler Hawaii aus dem Ofen

Bei dem unkomplizierten Ofengericht treffen zarte Kasslerscheiben auf eine cremige Sahne-Schmand-Soße, die dank italienischer Kräuter und Chiliflocken richtig Schwung kriegt. Die macht das deftig-süßliche Zusammenspiel perfekt. Team Hawaii, wo seid ihr? Oben drauf kommt ein Gouda, der goldgelb schmilzt und für das Wohlfühlaroma sorgt.

Die einzelnen Zutaten des Kassler Hawaii aus dem Ofen sind echte Alltagshelden. Zwiebeln? Haben wir immer im Haus. Kassler? Der macht sich fast von allein, da vorgegart. Sahne und Schmand? Vereinigen sich zur ultimativen Soße. Und die Ananas aus der Dose? An der scheiden sich die Geister, aber sie macht das Gericht erst zu dem, was es ist.

Und womit servierst du den Kassler Hawaii aus dem Ofen? Ein Kartoffelpüree passt richtig gut. Die breiige Konsistenz saugt die Soße gut auf und ergänzt die deftigen Aromen perfekt. Aber hey, auch Reis schmeckt richtig gut dazu. Oder, falls das Ofengericht der Star bleiben soll, einfach etwas Brot und ein grüner Salat.

Der Kassler Hawaii aus dem Ofen ist wie ein Filmklassiker in einer neuen Version: vertraut, aber frisch und doch aufregend. Es bringt das Beste aus früheren Zeiten auf deinen Teller und das so lecker, dass selbst Skeptiker der süß-deftigen Kombi am Ende nichts übriglassen werden. Also, ran an den Ofen und lass Kassler neu aufleben.

Ob als gemütliches Sonntagsessen oder wenn Freunde kommen, Ofengerichte gehen immer. Denn sie lassen sich super vorbereiten, sehr vielfältig zubereiten und den Hauptjob übernimmt der Ofen. Überrasche deine Liebsten doch zum nächsten Dinner mit einem Jägerschnitzel-Auflauf oder, wenn es lieber vegetarisch sein soll, mit einem Zucchini-Pie oder einer Spinat-Frischkäse-Lasagne. Heiz auf jeden Fall schonmal den Ofen an!

Kassler Hawaii aus dem Ofen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 3 Zwiebeln

6 Scheiben Kassler⠀ vorgegart

6 Scheiben Ananas aus der Dose⠀

200 ml Sahne⠀

250 g Schmand⠀

2 EL italienische Kräuter

1 EL Chiliflocken

Salz und Pfeffer

8 Scheiben Scheiben Gouda ⠀

2 Frühlingszwiebeln Zubereitung Heize zuerst den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Nimm eine Auflaufform und lege die vorgegarten Kasslerscheiben nebeneinander hinein. Verteile die Zwiebelscheiben gleichmäßig darauf. Lass die Scheiben Ananas abtropfen und lege je eine Scheibe auf jede Kasslerscheibe, damit der Saft ins Fleisch einziehen kann.

Rühre für die Soße die Sahne mit dem Schmand glatt. Würze die Mischung mit den italienischen Kräutern, den Chiliflocken, Salz und Pfeffer nach Geschmack.

Gieße die Soße gleichmäßig über das Fleisch und die Zwiebeln in der Auflaufform. Schneide den Gouda so zu, dass du je eine Scheibe über jede Kasslerscheibe legen kannst, und decke das Ganze damit ab.

Schiebe die Form in den Ofen und backe alles für etwa 30 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht gebräunt ist.

Schneide in der Zwischenzeit die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Sobald die Auflaufform aus der Röhre kommt, streue die Frühlingszwiebelringe darüber und serviere dein Kassler Hawaii aus dem Ofen.

