Dieses Kefir-Fladenbrot ist in 30 Minuten fertig

Bist du noch auf der Suche nach dem perfekten Brot, das sowohl zum BBQ als auch zu deinen Lieblingsdips passt? Dann hast du es mit unserem Rezept für ein Kefir-Fladenbrot gefunden. Das Brot ist so einfach, dass es immer gelingt und schmeckt dank der besonderen Zutat Kefir frisch und lecker. Probier es aus!

Kefir-Fladenbrot: einfaches Brot aus der Pfanne

Einfacher geht Brotbacken nun wirklich nicht. Für das Kefir-Fladenbrot braucht du weder einen Ofen, noch Hefe und schon gar keine lange Gehzeit. Einfach alle Zutaten für den Teig verkneten, formen und in der Pfanne backen. Das war’s.

Unser Kefir-Fladenbrot hat viele Talente. Du kannst es zum Beispiel als Beilage zu Gegrilltem servieren oder zu frischen Salaten. Es schmeckt aber auch zu Gerichten mit cremigen Soßen wie etwa zu Currys. Und natürlich kannst du es auch in Dips tunken. Hast du spontan Appetit auf Brot aber keines im Haus, kannst du dir aus wenigen Zutaten schnell ein Kefir-Fladenbrot backen.

Credit: 7hauben

Vermenge in einer Schüssel einfach Mehl, Backpulver und Salz miteinander. Gib dann Öl und den Kefir hinzu und verknete alle Zutaten zu einem glatten Teig. Der Kefir sorgt übrigens dafür, dass das Brot gut aufgeht, fluffig wird und eine leicht säuerliche Note bekommt. Den fertigen Teig teilst du in vier gleiche Portionen auf, die du jeweils zu einer Kugel rollst und dann auf einer Arbeitsfläche zu halben Zentimeter dicken Fladen ausrollst.

Die kommen einzeln in einer Pfanne mit erhitztem Öl, wo du sie pro Seite zwei bis drei Minuten ausbackst, bis der Teig aufgeht. Anschließend kannst du die Brote mit gehackter Petersilie bestreuen und genießen. Tipp: Träufle auch ein wenig Knoblauchöl über die Fladenbrote für einen noch intensiveren Geschmack.

Wer Brot liebt, der sollte unbedingt auch mal dieses Pfannenbrot mit Käse, das italienische Fladenbrot Torta al testo oder ein Knoblauch-Naan ausprobieren.

Kefir-Fladenbrot Judith 4.72 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Weizenmehl Type 550, plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

1 TL Backpulver

1 TL Salz

250 ml Kefir zimmerwarm

1 EL Olivenöl plus etwas mehr zum Backen

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Mische Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel 🛒

Gib den Kefir und das Olivenöl dazu. Verknete alles mit den Händen zu einem glatten Teig.

Teile den Teig in vier gleich große Portionen und forme diese zu Kugeln.

Rolle jede Kugel auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 0,5 cm dick aus.

Erhitze die Pfanne auf mittlerer Stufe und gib etwas Öl hinein.

Brate jeden Fladen einzeln für 2–3 Minuten pro Seite, bis sich braune Stellen bilden und der Teig aufgeht.

Bestreue die Fladen nach dem Ausbacken mit gehackter Petersilie oder anderen Kräutern nach Geschmack.

