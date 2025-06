Kein Sommer ohne Erdbeer-Butterkuchen

Was wäre ein Picknick oder eine Gartenparty ohne einen Kuchen? Nur halb so lecker, da sind wir uns sicher. Das muss aber nicht sein, denn mit einem Erdbeer-Butterkuchen vom Blech überraschst du deine Gäste nicht nur mit süßem Genuss, sondern auch mit einem großen Kuchen, sodass für alle genug da ist.

So backst du einen Erdbeer-Butterkuchen

Blechkuchen sind eine tolle Erfindung. Sie lassen sich meist unkompliziert zubereiten und gleichzeitig hast du genug, um jedes Schleckermäulchen zufriedenzustellen. Ein Favorit unter den Kuchen vom Blech ist der Butterkuchen. Der besteht aus nur wenigen Zutaten und lässt sich je nach Saison immer wieder neu gestalten. Wie wäre es jetzt passend zur Erdbeersaison mal mit einem Erdbeer-Butterkuchen?

In der Zubereitung unterscheidet sich die Variante mit Erdbeeren kaum von der klassischen Butterkuchen-Version. Nur, dass du ihn zusätzlich noch mit frischen Beeren belegst und dem Kuchen so eine fruchtigere und saftigere Note verleihst. Für Crunch sorgen darübergestreute Mandelblättchen und eine Schicht Zucker. Mmh, lecker, da kann doch wirklich niemand widerstehen.

Für den Butterkuchen setzt du zunächst einen Hefeteig an. Löse die Hefe dafür in lauwarmer Milch auf und vermische Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz, Ei und weiche Butter in einer Schüssel miteinander. Gieße die Hefemilch dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Den deckst du ab und lässt ihn an einem warmen Ort eine Stunde lang gehen. Er sollte in der Zeit deutlich an Volumen zulegen.

Danach rollst du den Teig aus und legst ihn auf ein Backblech und belegst ihn zuerst mit in Viertel geschnittenen frischen Erdbeeren. Verteile in Flocken geschnittene Butter zwischen den Früchten und bestreue alles mit Mandelblättchen und Zucker. Nun geht es für 25 Minuten in den Ofen. Ist der Kuchen goldbraun und duftet herrlich, ist er fertig und du kannst ihn abkühlen lassen. Tipp: Serviere den Erdbeer-Butterkuchen mit deinem Lieblingseis.

Erdbeer-Butterkuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (30 x 40 cm, online, zum Beispiel hier 🛒) 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Würfel frische Hefe 42 g

250 ml lauwarme Milch

500 g Weizenmehl Typ 550, plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Ei

100 g weiche Butter Für den Belag: 400 g frische Erdbeeren

100 g Butter

80 g Mandelblättchen

4 EL Zucker zum Bestreuen Zubereitung Löse die Hefe in der lauwarmen Milch auf.

Gib Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz, Ei und weiche Butter in eine Rührschüssel. Gieße die Hefemilch dazu und verknete alles zu einem glatten Teig.

Lass den Teig an einem warmen Ort abgedeckt etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen sichtbar vergrößert hat.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide die Früchte in Viertel.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf die Größe des Backblechs aus und lege ihn dann vorsichtig auf das Blech.

Verteile die Erdbeeren gleichmäßig auf dem Teig.

Setze kleine, in Flöckchen geschnittene Butter dazwischen und streue die Mandelblättchen darüber. Bestreue den Kuchen mit Zucker.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 25 Minuten, bis er goldbraun ist.

Lass den Kuchen nach dem Backen vollständig abkühlen und serviere ihn anschließend zum Beispiel mit einer Kugel Eis.

