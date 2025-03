Extra würzig: Kibbeh mit Hackfleisch sind das perfekte Fingerfood

Frittiertes schmeckt immer gut. Aber selbst von diesem weiten Feld an leckerem Fingerfood heben sich Kibbeh ab. Die frittierten Bällchen aus der Levante überzeugen durch eine würzige Bulgur-Hackfleisch-Füllung und machen einfach nur glücklich. Hier ist unser Rezept.

Kibbeh: frittierte Bulgurbällchen mit Hackfleischfüllung

Jetzt, wo es endlich wieder etwas wärmer wird, wächst auch mein Bedürfnis nach Urlaub. Da ich mich jedoch noch etwas gedulden muss, bis ich endlich wieder verreisen kann, brauche ich eine Alternative. Und da für mich Reisen auch immer bedeutet, neue Küchen zu entdecken, ist das Ausprobieren internationaler Rezepte für mich eine hervorragende Möglichkeit, zumindest in der Theorie in andere Länder zu reisen. Das geht mit Kibbeh besonders gut.

Bei Kibbeh handelt es sich um frittierte Bulgur-Hackfleisch-Bällchen. Sie stammen aus der Levante, also den Ländern Vorderasiens. Besonders im Libanon und in Syrien sind sie sehr beliebt. So sehr sogar, dass sie vor Ort als Nationalgericht gelten. In Aleppo gibt es sogar ein Sprichwort, das besagt, die Stadt sei die Mutter des gefüllten Gemüses und des Kibbeh. Es soll dort bis zu 90 Sorten der Klöße geben. Darunter sind rohe Sorten, solche in Joghurtsoße oder welche, die über dem Feuer gebacken werden. Wir lieben jedoch die frittierte Variante, denn sie sind einfach das perfekt zufriedenstellende Fingerfood.

Um selbst Kibbeh mit Hackfleisch zu machen, benötigst du zunächst Hackfleisch. Hier eignet sich entweder mageres Rinderhack oder aber Gehacktes vom Lamm. Dieses ist geschmacksintensiver, aber auch fettiger. Außerdem brauchst du Bulgur, also Weizengrütze. Diese findest du mittlerweile im Supermarkt oder aber in türkischen oder arabischen Läden. Wichtig sind außerdem Walnüsse, Pinienkerne und Kreuzkümmel. Etwas zusätzliche Frische bietet Granatapfelsirup 🛒, der fruchtig und leicht säuerlich schmeckt.

Das Wichtigste bei Kibbeh ist ihre Form. Die einzelnen Bällchen sind oval und laufen spitz zu. Die Bällchen zu füllen und in die richtige Form zu bringen, mag erstmal kompliziert wirken, aber mit der Zeit wirst du den Dreh heraushaben. Such dir am besten Freunde und Freundinnen, die dich tatkräftig unterstützen. Gemeinsam kocht es sich immer besser!

Die levantinische Küche hat es uns angetan. Verbleibe doch noch etwas im Urlaubsmodus und bereite Chubz zu, ein libanesisches Fladenbrot. Dazu schmeckt der Zucchini-Knoblauch-Dip Lib el Kousa oder Shakshuka.

Kibbeh: Bulgur-Hackfleisch-Bällchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Bulgur

1 EL Salz

2 EL Kreuzkümmel gemahlen

1 EL Zimt

3 EL Paprikapulver edelsüß

500 g Rindfleisch mager

Öl zum Frittieren Für die Füllung: 2 Zwiebeln

1 EL Pflanzenöl

500 g Hackfleisch Rind oder Lamm

Salz

Pfeffer

Chili nach Geschmack

1 Prise Zimt

2 EL Granatapfelsirup

2 EL Pinienkerne

2 EL Walnüsse

2 EL Rosinen Zubereitung Vermische den Bulgur mit Salz, Kreuzkümmel, Zimt und Paprika und weiche ihn für 20 Minuten in heißem Wasser ein. Drücke ihn danach gut aus.

Zerkleinere derweil das magere Rindfleisch in einer Küchenmaschine. Mische das Fleisch mit dem Bulgur und knete die Masse sehr gut durch, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Stelle diesen eine Weile beiseite.

Schäle für die Füllung die Zwiebeln und hacke sie fein.

Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin krümelig an. Füge die Zwiebeln hinzu. Würze die Füllung mit Salz, Pfeffer, Chili und Zimt. Rühre den Granatapfelsirup unter und gib Pinienkerne, Walnüsse und Rosinen dazu. Lass die Füllung abkühlen.

Forme mit angefeuchteten Händen kleine Kugeln aus der Bulgur-Masse. drücke sie mittig ein, sodass eine muldenartige Vertiefung entsteht. Gib in diese nun etwa 1,5 TL Füllung und verschließe das Klößchen. Rolle es so, dass die Enden spitz zulaufen. Verfahre mit der restlichen Masse genauso, bis Bulgur und Hackfleischmasse verbraucht sind.

Erhitze das Öl in einem großen Topf auf 180 °C und frittiere die Bällchen nach und nach. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

