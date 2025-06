Für diese zuckerfreien Cookies brauchst du eine ungewöhnliche Zutat

Diese Kichererbsen-Cookies bieten eine köstliche und gesunde Alternative zu herkömmlichen Keksen, denn sie sind zucker- und glutenfrei. Du wirst überrascht sein, wie einfach und schnell du diese Cookies zubereiten kannst. Aber vor allem, wie lecker sie schmecken. Lass uns loslegen!

Einfaches Rezept für zuckerfreie Kichererbsen-Cookies

Kichererbsen haben ihren Ursprung im Nahen Osten und werden dort seit Tausenden von Jahren in der Küche verwendet. Sie dienen als Basis für viele traditionelle Gerichte wie Hummus und Falafel. In den letzten Jahren haben die Hülsenfrüchte auch bei uns an Beliebtheit gewonnen. Die Verwendung von Kichererbsen in süßen Backwaren mag ungewöhnlich erscheinen, doch ihre milde Geschmacksnote und ihre cremige Textur machen sie zu einer idealen Zutat für die Cookies.

Ihre Zutatenliste zeigt, dass du keine raffinierten Zucker oder tierischen Produkte benötigst, um die Kichererbsen-Cookies zu backen. Agavendicksaft sorgt für natürliche Süße, während Erdnussbutter den Keksen eine reichhaltige, nussige Note verleihen.

Die Kichererbsen dienen als gesunde Basis und liefern wertvolles Eiweiß und Ballaststoffe. Weiterhin benötigst du nur noch etwas Backpulver sowie vegane Schokodrops.

Die Besonderheit der Kichererbsen-Cookies liegt nicht nur in ihrer gesunden Zusammensetzung, sondern auch in ihrer Vielseitigkeit. Du kannst die Grundzutaten nach Belieben variieren, indem du beispielsweise getrocknete Früchte, Kokosraspeln oder Gewürze wie Zimt hinzufügst. Diese Flexibilität ermöglicht es dir, die Cookies an deinen persönlichen Geschmack anzupassen.

Worauf wartest du noch? Heize den Ofen vor und backe dir diese leckere, zuckerfreie Nascherei.

