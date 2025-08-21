Diese knusprig-würzigen Sandwiches kannst du immer wieder genießen

Sandwiches sind ein absolutes Wohlfühlgericht. Schnell gemacht, immer wieder neu belegt, ohne viel Arbeit und am Ende hast du ein schmackhaftes Brot mit leckerer Füllung vor dir. Doch wer bei klassischen Sandwiches immer nur an Toast, Käse und Schinken denkt, muss unbedingt unsere Kichererbsen-Möhren-Sandwiches vom Kontaktgrill probieren.

Kichererbsen-Möhren-Sandwiches vom Kontaktgrill: schnell, kreativ, einfach köstlich

Bei diesen Kichererbsen-Möhren-Sandwiches kommt alles zusammen, was ohnehin schon perfekt zusammen passt. Natürlich darf geschmolzener Käse hier nicht fehlen. Den Clou machen aber ohne Frage die anderen Zutaten aus.

Geraspelte Möhren bringen neben Farbe auch etwas Frische ins Spiel. Mit zerdrückten und herrlich gewürzten Kichererbsen verpasst du dem Brot nicht nur eine Extraportion pflanzliches Eiweiß. Sie sind durch ihre sämige Konsistenz auch genau die richtige Grundlage für cremige Aufstriche oder eben schmackhafte Sandwichfüllungen, wie diese.

Mit dem Garam Masala erhält das Sandwich außerdem einen orientalischen Touch, den du nicht mehr auf deinem Brot vermissen möchtest. Die aus Indien stammende Mischung enthält Gewürze, die nach der ayurvedischen Heilkunde den Körper erhitzen sollen. Dazu gehören unter anderem Ingwer, Zimt, Kreuzkümmel, Pfeffer, Kardamom, Nelke und Muskatnuss. Ohne Frage eine köstliche-aromatische Mischung, die diesen Snack unwiderstehlich lecker macht.

Solltest du keinen Kontaktgrill, sondern nur einen kleinen Sandwichmaker 🛒 haben, ist das kein Problem, denn natürlich kannst du sie ebenfalls in ihm zubereiten. Halte einfach die Anzeige im Blick oder schaue zwischendurch kurz nach, wie weit das Brot bereits gebräunt ist. Hauptsache du lässt es dir schmecken, denn Kichererbsen-Möhren-Sandwiches vom Kontaktgrill sind zu jeder Gelegenheit eine schmackhafte Wahl.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen für herrliche Sandwich-Kreationen. Käsefans müssen unser Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln probieren. Einen Klassiker zauberst du mit einem Club Sandwich. Und für alle Airfryer-Besitzer sind diese Grilled Cheese Hot Dog Sandwiches garantiert spannend zum Ausprobieren.

Kichererbsen-Möhren-Sandwich vom Kontaktgrill Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Gesamtzeit 23 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online diesen 🛒 hier) 1 Kontaktgrill Zutaten 1x 2x 3x 160 g Kichererbsen aus der Dose

1 TL Garam Masala z.B. online hier 🛒 verfügbar

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 kleine Möhren

1 rote Zwiebel

2 kleine Roma-Tomaten

8 Scheiben rustikales Sandwichbrot

etwas weiche Butter oder Margarine

150 g geriebener Käse oder veganer Reibekäse Zubereitung Lass die Kichererbsen abtropfen. Zerdrücke sie anschließend mit einer Gabel in einer Schüssel, bis eine grobe, streichfähige Masse entsteht.

Würze die Masse mit Garam Masala, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack und vermenge alles gut.

Schäle die Möhren und Zwiebel. Wasche die Tomaten. Rasple die Möhren grob, schneide die Zwiebel in dünne Ringe und die Tomaten in Scheiben.

Heize den Kontaktgrill vor.

Bestreiche je 4 der Brotscheiben dünn mit Butter. Bestreiche die ungebutterte Seite mit der Kichererbsenmasse, den Möhrenraspeln, Tomatenscheiben, Zwiebelringen und dem Käse.

Lege die restlichen vier Scheiben auf die Sandwiches und bestreiche die Außenseite mit Butter.

Platziere sie auf dem Kontaktgrill und brate sie etwa 6-8 Minuten, bis der Käse geschmolzen und das Brot goldbraun und knusprig ist. Notizen Du kannst sie auch in einem klassischen Sandwichmaker zubereiten. Je nach Gerät müssen sie etwa 5 Minuten getoastet werden, bis die Backampel grün leuchtet bzw. das Brot goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.