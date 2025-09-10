Kichererbsen, Tomaten und Kokosmilch: besser geht’s nicht

Manche Gerichte brauchen keine ausgefallenen Zutaten, um lecker zu sein. Bei diesen vereinen sich einfachste Zugaben mit wenigen Handgriffen zu leckeren Gerichten, die perfekt geeignet sind für Tage, an denen man eigentlich nicht sonderlich große Lust hat, zu kochen. Dieses Kichererbsen-Tomaten-Curry ist eines dieser Gerichte. Hier treffen zarte Kichererbsen in einer aromatisch-fruchtigen Tomaten-Kokosmilchsoße aufeinander, verfeinert mit etwas Spinat. Einfach nur gut!

Kichererbsen-Tomaten-Curry mit Spinat und Kokosmilch

Gesunde Ernährung liegt im Trend. Immer mehr Menschen bewegen sich von fettigen, mit Käse überbackenen Gerichten weg und hin zu den Überlegungen, wie sie bewusst gesunde Zutaten in ihre Ernährung integrieren können. Hülsenfrüchte sind dabei eine Zutat, die viel häufiger in den Fokus gestellt werden sollte. Denn sie sind günstig, stecken voller Eiweiß und gesunder Ballaststoffe und schmecken noch dazu hervorragend. Besonders Kichererbsen haben es uns angetan.

Doch nicht nur nussig schmeckende Hülsenfrüchte stehen in diesem Curry im Vordergrund, auch Tomaten und Kokosmilch spielen eine wichtige Rolle. Sie sorgen für eine cremige Kombi aus Fruchtigkeit und vollmundigem Geschmack. Natürlich dürfen auch die Gewürze nicht fehlen. Hier verwenden wir Kreuzkümmel, Koriandersamen, Kurkuma und eine Prise Zimt. Diese wirkt vielleicht erst einmal ungewöhnlich, sorgt aber für ein wahres Geschmackserlebnis. Auch Ingwer und Knoblauch sowie Zwiebeln sorgen für den leckeren Geschmack des Kichererbsen-Tomaten-Currys.

Für die Zubereitung brauchst du eine tiefe Pfanne. Röste die Gewürze kurz in Öl an (das bewirkt wahre Wunder) und gib dann gehackte Zwiebel, Knoblauch und Ingwer dazu. Danach gießt du Tomaten und Kichererbsen in den Topf und schmeckst alles mit Salz und etwas Chili ab. Rühre die Kokosmilch erst gegen Ende unter und lass alles ein paar Minuten sanft köcheln. Ganz zum Schluss wandert noch frischer Blattspinat in den Topf. Der fällt schnell zusammen, und so bleiben Farbe und Vitamine erhalten.

Serviere das Kichererbsen-Tomaten-Curry mit Reis oder Naan und gib vor dem Essen einen Klecks Joghurt dazu. Dieser sorgt für einen frischen Geschmack und lindert die Schärfe, falls du Chili verwendest. Auch etwas frischer Koriander schmeckt gut, wenn du das magst. Guten Appetit!

Noch mehr leckere Currys gefällig? Wie wäre es mit Mango-Curry oder einem saftigen Kohlrabi-Curry? Auch ein Erdnuss-Curry mit Süßkartoffel ist geschmacklich der Hammer.

Kichererbsen-Tomaten-Curry Nele 4.22 ( 119 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer daumengroß

2 Handvoll frischer Spinat

2 EL Kokosöl z.B. dieses hier 🛒

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Koriandersamen

1/2 TL Kurkuma

1 Prise Zimt

1 Dose Kichererbsen 400 g

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

Chiliflocken optional

Salz

100 ml Kokosmilch Zubereitung Hacke Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein. Wasche den Spinat und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Kokosöl in einer tiefen Pfanne und röste Kreuzkümmel und Koriander darin kurz an, bis es duftet.

Gib Zwiebel, Knoblauch und Ingwer dazu und brate sie glasig. Füge dann Kurkuma und Zimt hinzu.

Gib die Kichererbsen und die Tomaten hinzu und würze mit Chili und Salz.

Lass das Curry 10 Minuten köcheln, rühre dann die Kokosmilch ein.

Gib den Spinat zuletzt in die Pfanne und warte, bis er zusammenfällt. Schmecke mit Salz und Chili ab. Notizen Serviere das Curry mit Reis, Naan und Joghurt.

