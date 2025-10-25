Zack, die Bohne!

Kidneybohnen? Kennen die meisten nur als Zutat in einem würzigen Chili con Carne. Dabei kann die lilafarbende Bohne so viel mehr. Zu einem cremigen Kidneybohnen-Dip verarbeitet werden zum Beispiel.

Kidneybohnen-Dip: lecker und proteinreich

Du hast zufällig frisches Brot zu Hause oder etwas Gemüse und noch keine Idee, was du genau damit anstellen sollst? Dann kann ein schnell gemachter Kidneybohnen-Dip deine Rettung sein. Der rein pflanzliche Dip ist in nur zehn Minuten fertig und verwandelt Brot sowie Gemüsesticks in eine schnelle Mahlzeit. Mach doch mal wieder eine Brotzeit und bereite dafür einen Kidneybohnen-Dip zu.

Mit seiner cremigen Textur erinnert der Kidneybohnen-Dip an ein klassisches Hummus. Doch Kichererbsen suchst du in ihm vergebens. Du brauchst nur eine Dose Kidneybohnen, etwas Olivenöl, Knoblauch, Zitronensaft sowie ein paar Gewürze, die dem Dip sein Aroma verleihen.

Nicht nur die Zutaten sind übersichtlich, auch die Zubereitung ist ein Kinderspiel. Spüle einfach die Bohnen gründlich mit kaltem Wasser und ziehe eine Knoblauchzehe ab. Gib beides zusammen mit Olivenöl, Zitronensaft und den Gewürzen in einen Standmixer und püriere alles, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Ist diese etwas zu dick, gibst du noch etwas Wasser hinzu, um sie geschmeidiger zu machen.

Schmecke den Dip mit Salz und Pfeffer ab und fülle ihn in eine Schale. Träufle etwas Olivenöl obendrüber, streue Paprikapulver darauf und dekoriere alles mit gehacktem Koriander, wenn du magst.

Der Dip passt perfekt zu Brot, Crackern oder Gemüsesticks. Du kannst ihn aber auch zu Fleischgerichten servieren. Und, durch seine dunkle lila Farbe macht er auch auf einem Halloween-Büffet eine gute Figur.

Kidneybohnen-Dip Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Dose Kidneybohnen 400 g

1 Knoblauchzehe

2 EL Zitronensaft

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen, online, zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Chiliflocken

2 EL Wasser für die Konsistenz

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

etwas Koriander nach Geschmack Zubereitung Spüle die Kidneybohnen in einem Sieb gründlich mit kaltem Wasser ab und lass sie gut abtropfen. Ziehe den Knoblauch ab. Gib die Bohnen, den Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel und Chiliflocken in einen Mixer. Mixe alles gut durch, bis eine cremige Masse entsteht. Füge nach und nach etwas Wasser hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Würze den Dip mit Salz und Pfeffer und mixe ihn noch einmal kurz durch. Fülle den Dip in eine Schale, träufle etwas Olivenöl darüber und bestreue ihn mit etwas Paprikapulver und gehacktem Koriander. Notizen Halloween steht vor der Tür. Da sollten nicht nur die Snacks schaurig sein, sondern auch die Deko. Die Anleitung für diese süßen, ähem gruseligen, Fledermäuse aus Kastanien gibt es bei Geniale Tricks.

