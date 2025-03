Diese Kidneybohnen-Frikadellen sind eine köstliche Fleischalternative

Immer mehr Menschen wollen öfter auf Fleisch verzichten. Diese Kidneybohnen-Frikadellen sind die perfekte Alternative, wenn du nicht auf den Geschmack von Buletten verzichten möchtest. Ob als Hauptgericht mit Beilagen oder als Snack für zwischendurch, dieses einfache Rezept bietet dir eine leckere Abwechslung und ist schnell zubereitet.

Kidneybohnen-Frikadellen: fleischfreier Genuss

Kidneybohnen sind aus vielen Küchen dieser Welt nicht wegzudenken. Ursprünglich aus Lateinamerika stammend, haben sie im Laufe der Jahrhunderte weltweit Einzug in verschiedenste kulinarische Traditionen gehalten. Ihr Name leitet sich von ihrer Form ab, die an eine Niere erinnert. Kidneybohnen sind eine gute Eiweißquelle und stecken voller Ballaststoffe und Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium.

Die Kidneybohnen-Frikadellen selbst kommen traditionell ohne Fleisch aus und stellen dennoch sicher, dass du keine Aromen vermisst. Sie sind schnell zuzubereitet und erfordern nur wenige Zutaten, die bei den Meisten ohnehin schon vorrätig sind. Für die Buletten brauchst du neben Kidneybohnen noch Kartoffeln, Haferflocken, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürze wie Salz, Pfeffer, Chili, Kurkuma und Paprika sowie frische Kräuter.

Gemischt entsteht daraus eine würzige Masse, die du rasch in mundgerechte Pattys formen kannst. Diese werden in der Pfanne 🛒 goldbraun gebraten und erhalten so eine knusprige Kruste.

Kidneybohnen-Frikadellen lassen sich auf viele Arten genießen. Serviere sie klassisch mit Kartoffeln und Gemüse oder nutze sie als Füllung für Wraps. Auch als Burger-Patty in einem knusprigen Brötchen mit Salat und Soße machen sie sich hervorragend. Weil sie auch kalt superlecker sind, kannst du sie bequem für unterwegs mitnehmen, zum Beispiel zu einem Picknick oder auf die Arbeit.

Richtig lecker sind auch diese Champignon-Buletten und die veganen Frikadellen aus Haferflocken. Mit den gefüllten Rotkohlbratlinge bringst du Geschmack und Farbe auf den Tisch. Suchst du nach weiteren Rezeptideen, dann befrage doch einfach mal unseren Koch-Bot.

Kidneybohnen-Frikadellen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kartoffeln

510 g Kidneybohnen eingelegt

1 kleine Zwiebel

4 Knoblauchzehen

90 g Haferflocken fein

frische Petersilie

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Kurkumapulver

1 Prise Chilipulver optional

Salz und Pfeffer

Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Schäle die Kartoffeln, koche sie und püriere sie danach. Lass das Kartoffelpüree anschließend komplett auskühlen.

Lass die Kidneybohnen abtropfen.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Wasche die Petersilie und hacke auch sie klein.

Zerdrücke nun die Bohnen mit einer Gabel und verknete sie mit Kartoffelpüree, Haferflocken, Zwiebel, Knoblauch und Petersilie zu einer festen Masse. Würze mit den Gewürzen.

Forme flache Buletten aus der Masse und brate Kidneybohnen-Frikadellen in einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldbraun an. Notizen Du brauchst die Kidneybohnen nicht abzuspülen.

Das Kartoffelpüree kannst du bereits am Vortag kochen.

