Cremig trifft würzig: Diese Kimchi Carbonara ist zum Verlieben

Koche die Pasta in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser al dente.

Schneide den Speck in Stücke. Lass das Kimchi abtropfen und hacke es klein.

