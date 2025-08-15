Bringe Abwechslung in die Lunchbox: mit diesem Kinder-Sushi

In einigen Bundesländern geht die Schule bereits wieder los. Viele Eltern kennen das Problem, dass die Brotdose des Öfteren unangerührt wieder mit nach Hause kommt. Genau dann wird es Zeit, frischen Wind in den Pausenalltag zu bringen. Zum Beispiel mit diesem Kinder-Sushi für die Lunchbox. Die kleinen Röllchen sehen nicht nur bunt aus, sondern schmecken auch richtig gut und passen perfekt in eine Brotdose. Du kannst sie nach Lust und Laune füllen, sodass auch wählerische Esser begeistert zugreifen.

Kinder-Sushi-Röllchen für kleine Pausenhelden

Es gibt viele Kinder, die beim Essen wählerisch sind. Da fällt es nicht immer leicht, etwas Passendes für die Brotbüchse zu finden, das den Kindern schmeckt und das sie auch wirklich aufessen.

Was oft gut funktioniert, ist das Essen der Eltern zu imitieren. Und genau das machen wir mit dem Kinder-Sushi.

Es besteht natürlich nicht aus rohem Fisch, sondern ist im Prinzip nur eine lecker gefüllte Toastrolle. Bei der Füllung kannst du hier aber kreativ werden. Verwende herzhafte Zutaten wie Wurst, Käse und Gemüse oder bereite deinen Kleinen mit Marmelade oder Schokocreme und Fruchtstücken ein süßes Sushi zu. Deiner Kreativität sind dabei wirklich keine Grenzen gesetzt.

Deine Kinder werden sich freuen, wenn sie die bunten Rollen aus der Box nehmen und in kleinen Happen essen können. Mit wenigen Zutaten zauberst du einen Snack, der satt macht, gesund ist und beim Öffnen der Box garantiert ein Lächeln hervorruft.

So bringst du Abwechslung und Genuss in jeden Pausensnack.

Kinder-Sushi für die Lunchbox Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Toastbrot

50 g Frischkäse natur

50 g Mortadella

3 Minigurken

1 Paprika rot Zubereitung Entrinde den Toast und bestreiche die Ränder mit kaltem Wasser.

Lege dann je 2 Toastscheiben leicht überlappend aufeinander und rolle sie mit einem Teigroller 🛒 leicht platt.

Bestreiche sie danach mit dem Frischkäse und lege die Mortadellascheiben darauf.

Wasche die Gurken und den Paprika und schneide beides in feine Stücke.

Belege den Toast mit dem Gemüse und rolle ihn dann auf.

Stelle die Toastrolle für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Schneide sie dann in 4 cm breite Sushi-Stücke und platziere sie in der Lunchbox.

