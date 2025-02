Heute backen wir ein Kirsch-Bananenbrot

Ob zum Frühstück oder der Tasse Tee oder Kaffee am Nachmittag: Eine Scheibe Bananenbrot macht satt und glücklich. Sie dient als erste Mahlzeit des Tages ebenso wie als Kuchenglück. Und der Klassiker lässt sich immer wieder abwandeln und neu erfinden, etwa als Kirsch-Bananenbrot. Was fruchtig klingt, schmeckt auch so. Wir zeigen dir, wie du das Gebäck in wenigen Schritten nachmachen kannst.

Rezept für Kirsch-Bananenbrot: süßer Sattmacher

Bananenbrot ist längst ein Klassiker, den man sich nicht nur gern zu Hause backt. In Cafés rund um den Globus ist es Stammgast auf der Speisekarte. Und überrascht dabei immer mal wieder mit anderen Zutaten: Mal wird es mit gehackten Nüssen verfeinert, mal mit Schokoladentropfen aufgepeppt. Aber hast du schon einmal ein Kirsch-Bananenbrot in deinem Lieblingslokal gesehen, geschweige denn probiert? Wir auch nicht, deshalb backen wir es uns einfach selbst.

Dazu brauchen wir neben Bananen und Kirschen aus dem Glas nur noch Mehl, Butter, Eier, Zucker, Backpulver und Salz. So eine kurze Zutatenliste lieben wir, denn sie verspricht ein einfaches Rezept. Und genauso ist es auch, denn um das Kirsch-Bananenbrot zu backen, braucht man keine großen Vorkenntnisse.

Zunächst lassen wir die Kirschen gut abtropfen. Das ist wichtig, damit das Kirsch-Bananenbrot später nicht matschig wird, sondern mit einem fluffigen und lockeren Teig punkten kann. Deshalb vermengen wir das Obst im Anschluss auch noch mit etwas Mehl. Dann zerdrücken wir die Bananen in einer Schüssel und mischen sie mit zerlassener Butter, Eiern und Zucker. Separat davon vermengen wir Mehl, Backpulver und Salz und rühren dann alles zu einem glatten Teig. Abschließend heben wir die Kirschen unter, füllen den Teig in eine Kastenform und backen das Kirsch-Bananenbrot im Ofen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Backe als Nächstes unbedingt unser Schoko-Bananenbrot oder unser Müsli-Bananenbrot. Unser Bananen-Cheesecake-Brot ist ebenfalls ein echter Leckerbissen.