Diesen Blechkuchen mit Joghurt und Kirschen wirst du lieben

Jeder, wirklich jeder Nachmittag kann durch ein süßes Stück Kuchen nur besser werden. Und wenn dieser Kuchen dann auch noch säuerlichen Joghurt und fruchtige Kirschen in einem lockeren Teig kombiniert, macht es die Sache noch besser. Unser Kirsch-Joghurt-Kuchen vom Blech ist definitiv einer der Kandidaten, die immer und überall gut ankommen – sei es bei der Familienfeier, dem spontanen Kaffeebesuch oder einfach nur für dich selbst.

So einfach gebacken, so ein Hit: Kirsch-Joghurt-Kuchen vom Blech

Wer kennt ihn nicht, den Kuchenhunger. Besonders um die Nachmittagszeit taucht er plötzlich auf und verlangt nach süßem Gebäck und davon nicht zu knapp. Wie gut es sich trifft, dass du dieses Rezept für Kirsch-Joghurt-Kuchen gefunden hast! Der erfüllt auf elegante Art und Weise all deine Kuchengelüste und ist noch dazu einfach gebacken.

Der Teig für den Kirsch-Joghurt-Kuchen ist einfach: Er besteht aus Mehl, Eiern, Zucker, Backpulver, Butter und natürlich Joghurt. Alles Zutaten, die du in der Regel sowieso schon in deiner Küche findest. Für die Kirschen kannst du entweder frische oder konservierte verwenden. Wenn du auf die frische Variante setzt, achte darauf, dass sie gut entsteint sind. Mit einem Kirschentkerner (ja, es lohnt sich wirklich, sich einen anzuschaffen!) geht das blitzschnell – und deine Finger bleiben etwas sauberer.

Die Zubereitung ist ebenfalls ganz easy: Du verrührst die Zutaten, verteilst den Teig gleichmäßig auf dem Blech und setzt dann die Kirschen darauf. Kleiner Tipp: Drück sie leicht in den Teig, damit sie nach dem Backen nicht allzu trocken werden. Nach etwa 30 bis 40 Minuten im Ofen ist dein Kirsch-Joghurt-Kuchen fertig. Wie immer gilt: Stäbchenprobe nicht vergessen!

Was den Kuchen letztlich perfekt macht, ist sein süßes Finish. Am besten eignet sich hier Puderzucker, denn der sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch himmlisch. Naschkatzen werden diesen Kuchen lieben!

Kirsch-Joghurt-Kuchen vom Blech Nele 3 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 20 Stücke Kochutensilien (ca. 30×40 cm, z.B. dieses hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x 150 g Butter weich

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier

200 g Naturjoghurt

300 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

600 g entsteinte Kirschen

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Verrühre Butter, Zucker und Vanillezucker cremig. Gib die Eier einzeln dazu und schlage sie gut unter. Rühre den Joghurt ein.

Mische Mehl, Backpulver und Salz und siebe es zur Masse. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Verteile den Teig gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech. Setze die Kirschen darauf und drücke sie leicht ein.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 35 Minuten. Mache eine Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen auskühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

