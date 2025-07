Kirsch-Mandel-Kuchen: Rezept für jede Gelegenheit

Meine Eltern haben zwei Kirschbäume im Garten und egal, was sie auch machen, Jahr für Jahr ernten sie nicht eine Kirsche, obwohl die Bäume oft voller Früchte hängen. Die Vögel sind einfach schneller und lassen sich die roten Früchte gern schmecken. Doch dieses Jahr war alles anders. Zum ersten Mal konnten meine Eltern selbst Kirschen ernten. Und davon gleich so viele, das sie mit dem Verarbeiten kaum hinterher kamen und auch ich in den Genuss einer großen Ladung Kirschen kam. Daraus machte ich diesen Kirsch-Mandel-Kuchen.

Kirsch-Mandel-Kuchen: einfache Zubereitung

Kirschen und Mandeln sind eine tolle Kombination. Erst recht in einem Kuchen. Da es in diesem Sommer recht viele Kirschen gibt und die Früchte sich nicht lange halten, braucht es Ideen, was man aus ihnen machen kann. Die Lösung: ein schnell zubereiteter Kirsch-Mandel-Kuchen, der zu jeder Gelegenheit passt. Ganz gleich, ob du unter der Woche Appetit auf etwas Süßes am Nachmittag hast oder einen Kuchen für das Wochenende braucht, dieser hier passt immer.

Die Basis für den Kuchen ist ein schneller und einfacher Rührteig aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl, Backpulver, Vanillezucker und einer Prise Salz. Verrühre die Zutaten zu einem luftig-cremigen Teig. Kirschen und gehackte Mandeln verleihen ihm dann seine besondere Note.

Ist der Teig fertig, füllst du ihn in eine Kastenform und backst ihn anschließend im vorgeheizten Ofen. Danach muss er kurz in der Form abkühlen, bevor du ihn auf ein Kuchengitter stürzen und verzieren kannst.

Dafür verrührst du Puderzucker mit Zitronensaft zu einer glatten Masse und streichst damit die Oberfläche des Kirch-Mandel-Kuchens ein. Verziere ihn sofort mit Mandeln (hier kannst du Mandelblättchen, gehackte Mandeln oder Mandelstifte verwenden) und Kokosraspeln. Lass das Topping aushärten und dann darfst du auch schon probieren. Lass es dir schmecken!

Kirsch-Mandel-Kuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien (ca. 25 cm, online zum Beispiel hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

200 g frische entsteinte Kirschen

100 g grob gehackte Mandeln

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier Größe M

250 g Mehl

1 Prise Salz

1 TL Backpulver Für die Glasur und das Topping: 150 g Puderzucker

3 EL Zitronensaft

2 EL Mandeln

2 EL Kokosraspeln Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Kastenform leicht mit Butter ein. Wasche und entsteine die Kirschen. Hacke die Mandeln grob.

Schlage die weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel cremig. Schlage die Eier auf und rühre sie einzeln unter die Butter-Zucker-Mischung.

Vermische Mehl, Salz und Backpulver und rühre es mit einem Mixer löffelweise unter die Masse.

Hebe zum Schluss vorsichtig die gehackten Mandeln und die Kirschen mit einem Teigspatel unter die Masse und fülle alles in die vorbereitete Kastenform.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 50 Minuten. Mache kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Lass den Kirschkuchen nach dem Backen etwa 10 Minuten in der Form abkühlen und stürze ihn dann auf ein Kuchengitter.

Verrühre den Puderzucker mit Zitronensaft zu einem glatten Guss. Verteile ihn auf dem noch leicht warmen Kuchen.

Bestreue den Guss sofort mit Mandelblättchen und Kokosraspeln. Lass den Guss aushärten und schneide den Kuchen zum Servieren in Scheiben.

