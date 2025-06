Verliebt in Käsekuchen? Mit Kirschen und Mohn schmeckt er noch besser

Wenn du auch Team Käsekuchen bist, gibt es hier ein Rezept, das du unbedingt ausprobieren solltest. Unser Kirsch-Mohn-Käsekuchen vereint nämlich süß-säuerliche Kirschen mit dem nussigen Geschmack von Mohn. Ob zum Nachmittagskaffee oder als Dessert beim Familientreffen – dieser Kuchen wird garantiert das Highlight sein.

Rezept für Kirsch-Mohn-Käsekuchen: fruchtig-herber Genuss

Vielleicht habe ich es bereits im ein oder anderen Kuchenrezept erwähnt: Ich bin ein riesiger Käsekuchen-Fan! Ich kann nicht genug davon bekommen. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Variation man ihn mir kredenzt. Käsekuchen bleibt einfach lecker. Für mich zählt er definitiv zu den Klassikern, die nie aus der Mode kommen. Und gerade weil er in vielen Landesküchen auf die ein oder andere Weise vertreten ist und immer wieder in anderen Zubereitungsformen auf dem Kuchenteller landet, eignet er sich perfekt zum Experimentieren und kreativ werden.

Da nun offiziell die Kirsch-Saison eingeläutet ist, dürfen sie als Zugabe nicht fehlen. Diese Variante hat meine Oma oft gebacken. Dabei werden die Kirschen einfach unter die Käsekuchenmasse gehoben.

Eine weitere Zutat, auf deren Geschmack ich vor Kurzem gekommen bin, ist hingegen Mohn. Wenn mir früher jemand ein Stück Mohnschnecke oder -Zopf anbot, lehnte ich dankend ab. Die schwarzen Körnchen waren einfach nicht nach meinem Geschmack. Nun weiß ich sie aber zu schätzen. In meinem Kopf ergeben Kirschen und Mohn darüber hinaus eine wunderbare Kombi. Und auch meine Recherche im Internet bestätigte, dass ich nicht die Einzige war, die so dachte.

So ist dieses Rezept für Kirsch-Mohn-Käsekuchen entstanden. Viele Rezepte setzen auf getrennte Schichten bei Mohn-Käsekuchen. Meist kommt auf den Boden erstmal eine Mohnmasse, diese wird dann mit Kirschen getoppt und mit einer Schicht der Käsemasse bedeckt, bevor es in den Backofen geht. In diesem Rezept werden der Mohn und die Kirschen direkt in die Käsekuchenmasse gerührt beziehungsweise untergehoben.

Kirsch-Mohn-Käsekuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 26 cm, z.B. diese mit Transporthaube 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 200 g Mehl

100 g Butter

75 g Zucker

1 Eigelb

1 Prise Salz Für die Kirsch-Mohn-Käsekuchen-Füllung: 500 g Quark

120 g Zucker

2 Eier

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

1 EL Zitronensaft

100 g Mohn online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Glas Kirschen Abtropfgewicht ca. 385 g Zubereitung Vermenge die Zutaten für den Mürbeteig und knete sie zu einem glatten Teig. Wickel ihn in Frischhaltefolie und lass ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Heize derweil den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Springform ein und bestäube sie mit Mehl ein.

Vermenge für die Käsekuchenmasse Quark, Zucker, Vanilleextrakt, Eiern, Zitronensaft und Puddingpulver zu einer cremigen Masse.

Hebe den Mohn und im Anschluss die abgetropften Kirschen unter die Käsekuchenmasse.

Rolle den Teig aus, lege ihn in die Springform und ziehe einen Rand hoch.

Fülle die Masse auf den Boden und backe den Kuchen etwa 50-60 Minuten. Decke ihn nach der Hälfte der Zeit ab, falls er zu dunkel wird.

Lass den Kuchen abkühlen, bevor du ihn aus der Form löst, anschneidest und servierst.

