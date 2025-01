Köstlich knusprige Kirsch-Vanilletaschen: super leicht selbst gebacken

Wenn du mal wieder Lust auf ein super leckeres und unkompliziertes Backrezept hast, dann musst du diese köstlich-knusprigen Kirsch-Vanilletaschen unbedingt ausprobieren. Du kennst und liebst wahrscheinlich die Apfeltasche einer großen Fast-Food-Kette. Aber dieser süße Snack hat in meinen Augen wirklich die Nase vorn.

So einfach gelingen dir perfekte Kirsch-Vanilletaschen

Die himmlisch guten Kirsch-Vanilletaschen kannst du zu verschiedenen Anlässen zubereiten. Sie können zum Beispiel mit ein wenig Vanilleeis serviert werden und ein tolles Dessert nach einem gemeinsam Dinner sein. Aber auch einfach so zum Nachmittagskaffee passen sie perfekt. Oder du packst sie ein und nimmst sie dir als Snack für unterwegs mit. Meine Empfehlung: Wenn die Taschen schon etwas abgekühlt sind, kannst du eine Schokoglasur vorbereiten und sie damit beträufeln oder wenn du richtig viel Schoki möchtest, direkt eine komplette Hälfte mit Schokolade bedecken.

So oder so: Es ist kinderleicht, diese kleinen Köstlichkeiten nachzubacken. Du brauchst nicht viele Zutaten und eigentlich erledigt sich das meiste fast schon von selbst. Die Kirschfüllung bereitest du mit ein wenig Speisestärke zu und den Vanillepudding einfach nach den Angaben auf der Verpackung. Danach musst du nur noch den Blätterteig in kleine Quadrate vorbereiten, aus denen du später deine Kirschtaschen faltest.

Gib die beiden Füllungen in die Mitte des Teigs, falte ihn zusammen und dann kommen die süßen Leckerbissen auch schon in den Ofen. Falls du einen Airfryer hast, kannst du die Taschen auch für acht bis zwölf Minuten bei 180 Grad darin backen. Wende sie dann einmal vorsichtig nach der Hälfte der Zeit.

Ich bin ein absoluter Fan der Zartbitter-Kirsch-Vanillemischung und kann dir nur ans Herz legen, die Kirsch-Vanilletaschen noch mit ein wenig Schokolade zu toppen. Wie du es auch machst: Lass es dir schmecken!

