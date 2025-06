Kirschen entsteinen wird in diesem Sommer so leicht wie noch nie

Es ist so weit: Nachdem sie bereits hübsch geblüht haben, sind die Kirschbäume in der Nachbarschaft nun endlich voll von roten Früchten, die sanft im Wind wiegen und nur darauf warten gepflückt zu werden. Du hast dich mit dem alten Ehepaar von nebenan angefreundet und darfst nach Herzenslust in ihrem Kirschbaum herumtollen und die prallen, roten Früchte pflücken? Jackpot! Schnell wandern die ersten in den Mund. Die restlichen sollen Kuchen und Marmelade werden. Dir graut es schon davor, all diese Kirschen entsteinen zu müssen. Aber keine Sorge – mit diesen Küchengeräten ist das ganz einfach!

Kirschen entsteinen leicht gemacht: mit diesen praktischen Küchengeräten

Kirschen entkernen ist für mich seit meiner Kindheit ein Horror. Diese schönen Früchte mit mäßig scharfen Messern in eine herumspritzende, alles färbende, chaotische Masse zu verwandeln, das wollte mir nie so recht passen. Das Ergebnis waren matschige Fruchtstücke, die sich auf einem Kuchen optisch nicht schön machten und sich zum Einkochen ebenso wenig eigneten.

Das änderte sich, als ich zum ersten Mal von einem Gerät erfuhr, mit dem man Kirschen entsteinen konnte. Ich war begeistert. Endlich keine zerfetzten Früchte mehr. Mit der Zeit erfuhr ich auch, dass es verschiedene Varianten gab, die Früchte zu entsteinen. Meine drei Top-Produkte, mit denen du einfach Kirschen entsteinen kannst, möchte ich dir hier vorstellen.

Der Klassiker: Kirschen entsteinen mit der Schlinge

Ein einfaches Werkzeug, mit dem sich Kirschen entsteinen lassen, ist eine klassische Schlinge 🛒. Diese ist oben leicht angewinkelt, sodass man sie am Stielansatz in die Kirsche stecken und den Kern herausangeln kann. Das verlangt ein wenig Übung, sorgt dann aber für ein einigermaßen sauberes Ergebnis und einen geringen Saftverlust. ´

Entsteinen mit einer Hand

Wer keine Lust hat, immer die gleiche Schraubbewegung mit dem Handgelenk zu machen, sollte auf einen Handentsteiner 🛒 zurückgreifen, diesen kannst du mit einer Hand bedienen: Kirsche einlegen, Hand zusammendrücken und schon senkt sich ein Stab, der die Kirsche durchlöchert und den Stein aus der gegenüberliegenden Seite aus der Frucht schiebt. Praktisch, doch einen Nachteil hat das Ganze: Möchtest du viele Kirschen entsteinen, kann es etwas mühselig sein, immer wieder einzelne Früchte einzulegen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für viele Kirschen geeignet: der Tisch-Entsteiner

Möchtest du im großen Stil Kirschen einmachen oder einen großen Blechkuchen backen, lohnt sich die Anschaffung eines Tisch-Entsteiners 🛒. Diese weiße Box stellst du vor dir auf den Tisch und füllst über eine kleine Rampe mehrere Kirschen auf einmal ein. Diese rutschen durch das Gefälle nach vorne in einen Tunnel. Du drückst nun einfach nur auf einen Stempel, der einen Stift durch die Kirsche jagt. Der Stein fällt in einen Auffangbehälter, die entsteinte Kirsche rollt aus dem Tunnel heraus.

Kirschen entsteinen: Ohne Sauerei geht es nicht

Auch, wenn diese Geräte zum Kirschen entsteinen praktisch sind – ohne Sauerei wird es wohl niemals klappen, die Steinfrüchte zu entkernen. Achte daher darauf, dass du dich vielleicht nicht unbedingt in der weißen Leinenhose an den Tisch setzt und schaue, dass du eine gut abwischbare Unterlage zur Verfügung hast. So vermeidest du lange Putzaktionen und kannst dich darauf konzentrieren, was wirklich zählt: Backen und Kochen mit Kirschen!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.