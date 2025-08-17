Schmeckt wie Urlaub: Kiwi-Limes mit Zitronenfrische

Fruchtig, frisch, mit einer leicht tropischen Note – klingt bei den Temperaturen genau nach dem, was du suchst? Dann ist dieser Kiwi-Limes wie für dich gemacht! Er ist eine erfrischende Neuerung für deine Cocktail-Sammlung und eignet sich perfekt als Sundowner, aber auch als hübscher Drink auf einer Party.

Rezept für Kiwi-Limes

Wie stehst du so zu Kiwis? Offensichtlich scheinst du sie ja ganz in Ordnung zu finden, sonst hättest du wohl kaum auf dieses Rezept geklickt. Ich habe ehrlich gesagt eine ganze Weile gebraucht, bis ich die kleinen Früchte so richtig zu schätzen lernen konnte.

Es ist nicht so, dass ich sie nie gemocht hätte, allerdings waren mir die milderen und vor allem sehr viel süßeren goldenen Kiwis lange Zeit sehr viel lieber. Irgendwann habe ich dann auch meine Leidenschaft für die grünen Varianten entwickelt und sie bis vor kurzem immer mit Freude halbiert und dann weggelöffelt. Moment mal: bis vor kurzem? Heißt das etwa, dass ich meine Meinung zu ihnen mittlerweile doch wieder geändert habe?

Mitnichten! Allerdings habe ich erst vor noch gar nicht allzu langer Zeit erfahren, dass es komplett unnötig ist, Kiwis mühsam zu schälen und kleinzuschneiden oder sie zu halbieren und wegzulöffeln. Was ehrlich gesagt öfter ins Auge geht, als man es sich eingestehen möchte.

Denn tatsächlich kannst du Kiwis einfach mit der Schale verspeisen. Und ich weiß, dass du dir sofort denkst „ieh, die ist doch haarig und kratzig“, aber vertraue mir. Einfach einmal kurz abwaschen und reinbeißen. Die Schale fühlt sich im Mund tatsächlich nur minimal dicker an als zum Beispiel bei einem Apfel und hat kaum Einfluss auf den Geschmack. Also pack dir direkt noch ein bis zwei Kiwis mehr ein, die du snacken kannst, während du den Kiwi-Limes zubereitest oder darauf wartest, dass er schön kalt geworden ist.

Kiwi-Limes Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 8 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 3 Zitronen für etwa 150 ml Saft

50 ml Wasser

200 g Zucker

800 g reife Kiwis

300 ml Wodka Zubereitung Halbiere die Zitronen und presse den Saft aus ihnen. Insgesamt sollten es etwa 150 ml Saft werden. Gieße ihn mit Wasser auf 200 ml auf.

Fülle die Flüssigkeit in einen Topf, gib Zucker dazu und lass es bei mittlerer Hitze etwa 3 Minuten köcheln, bis ein klarer Sirup entsteht. Lass ihn vollständig abkühlen.

Schäle die Kiwis und schneide sie in grobe Würfel. Püriere sie in einem hohen Gefäß mit einem Standmixer 🛒 zu einem feinen Püree.

Mische das Kiwipüree mit dem abgekühlten Sirup und dem Wokda in einer großen Schüssel gut durch.

Fülle die Mixtur in sterile Flaschen und lass sie nach deinem Geschmack im Kühlschrank durchkühlen.

